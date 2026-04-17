Részvételi adatok

Részvételi adatok

Megfordult az eredmény a paksi választókerületben – Cseh Tamás, a Tisza Párt jelöltje nyerte meg a mandátumot

29 perce

Szabadi István veszi fel Borvendég Zsuzsanna mandátumát a Mi Hazánk-frakcióban

2 órája

Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

4 órája

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

5 órája

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

7 órája

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének

7 órája
Hitelesítette az NVB a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló szakszervezeti kezdeményezést, korábban a Jobbik is nyújtott be hasonlót

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.17. 20:23

Szerző: hirado.hu
Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete mellett a Jobbik is nyújtott be hasonló kezdeményezést korábban.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Tavaly a Jobbik Magyarországért Mozgalom ugyanezt a kérdést megfogalmazva nyújtott be hasonló kezdeményezést, a korábbi kezdeményezésről szóló kezdeményezéssel kapcsolatban az NVB a honlapján közzétett határozatában 11 igen és 2 nem szavazattal hitelesítette a népszavazási kezdeményezést, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

