Hitelesítette az NVB a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló szakszervezeti kezdeményezést, korábban a Jobbik is nyújtott be hasonlót

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”
Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.
Tavaly a Jobbik Magyarországért Mozgalom ugyanezt a kérdést megfogalmazva nyújtott be hasonló kezdeményezést, a korábbi kezdeményezésről szóló kezdeményezéssel kapcsolatban az NVB a honlapján közzétett határozatában 11 igen és 2 nem szavazattal hitelesítette a népszavazási kezdeményezést, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció.