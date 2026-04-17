Szabadi István veszi fel Borvendég Zsuzsanna mandátumát a Mi Hazánk-frakcióban

Feljelentette az RMDSZ több tisztviselőjét a Román–Magyar Fórum választási csalás gyanújával

Magyar Péter: Nagy országos rendezvény lesz az új kormány megalakulásának napján

Magyar Péter azt javasolja, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének

Magyar Péter: Több békességet, megértést és bizalmat szeretnék kérni

Szükségesnek tartja a Mi Hazánk az MNB-vagyon eltüntetését vizsgáló bizottság létrehozását

Választás 2026 – Megkezdődött a szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak

Lemondott a Jobbik delegáltja a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagságáról

Gratulált Magyar Péternek a kínai miniszterelnök is

Összeszámolták a levélszavazatokat: nagy többségben a Fideszre szavaztak a határontúliak

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Antiszemita tartalmak azonosítására képes szoftvert fejlesztett ki a Tett és Védelem Alapítvány

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.17. 18:19

Szerző: hirado.hu
Antiszemita tartalmak azonosítására képes szoftvert fejlesztett ki és mutatott be a Tett és Védelem Alapítvány (TEV) – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A kulcsszó alapú és kontextusérzékeny mesterséges intelligenciára épülő szoftver képes az antiszemitizmus azonosítására és monitorozására a legnagyobb közösségimédia-platformokon, a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on, a TikTokon és az X-en.

A rendszert az Európai Zsidó Szövetség brüsszeli konferenciáján mutatták be – írták.

A rendszer az antiszemita tartalmakat nemzetközi sztenderdek szerint kategorizálja, és valós idejű adatokat biztosít a jelentésekhez és a beavatkozásokhoz. A fejlesztést négy év alatt, izraeli partnerrel együttműködve valósították meg a TEV több mint 15 éves monitoringtapasztalatára építve. A projektet a magyar kormány is támogatta – közölte a Tett és Védelem Alapítvány.

A TEV 2025-ös adatai szerint az antiszemitizmus mértéke jóval magasabb a korábban becsültnél: a vizsgált 2,23 millió francia nyelvű bejegyzésből 22 616, míg 1,84 millió német nyelvű posztból 16 926 antiszemita esetet azonosítottak. A német nyelvű tartalmak több mint 81 százaléka Izrael-ellenes volt – írták.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

