Gulyás Gergely: Magyar Péter és a Tisza Párt az erőszakot viccesnek tartják

A Tiszával egy olyan gyűlöletközösség jött létre, amely a magyar politikában korábban szokatlan volt. Amíg Gyurcsány Ferenc és a DK, vagy korábban az MSZP esetében az erőszak eszköz volt, addig a Tisza Pártnál ez maga a tartalom – fogalmazott Gulyás Gergely az Igazság órája című online műsorban hétfőn, amelyben beszélt a hétvégi kazincbarcikai időközi választásról, a miniszterelnököt ért ukrán fenyegetésről és a Barátság kőolajvezeték elzárásáról is.

Az áprilisi országgyűlési választáshoz közeledve már második alkalommal támadták meg a Fidesz aktivistáit. Múlt szombaton Szentendrén gázpisztollyal lőttek rá a kormánypártok önkéntesére, aki Vitályos Eszternek gyűjtött aláírásokat.

Az esettel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy az ellenzék a kormányt vádolja diktatúrával, azonban „ez egy olyan sajátos diktatúra, ahol a kormánypártok híveinek kell félni”.

A miniszter szerint a Tiszával egy olyan gyűlöletközösség jött létre, amely a magyar politikában korábban szokatlan volt. Rámutatott, hogy amíg Gyurcsány Ferenc és a DK, vagy a korábbi MSZP esetében a gyűlöletkeltés eszköz volt a választások megnyerése érdekében, addig a Tisza Pártnál „maga a tartalom a lényeg”.

„Magyar Péter és a Tisza Párt az erőszakot viccesnek tartják és letagadják, ha azt a kormánypártok aktivistáival szemben követik el” – jegyezte meg Gulyás Gergely.

A politikus jelentős győzelemként értékelte a hétvégi kazincbarcikai önkormányzati választáson aratott fideszes győzelmet. Mint mondta: egy, a Fidesz számára nyerhetetlen önkormányzati választókörzetben győzni tudtak a kormánypártok, amely „jó reményekre ad okot, még ha a mintavétel nagyon kicsi is”.

Európa hihetetlen bűnt követett el

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy azzal, hogy Ukrajna nemrégiben elzárta a Barátság kőolajvezetéket, Szlovákiát még nehezebb helyzetbe hozta, mivel nekik még a magyarnál is kevesebb a stratégiai készletük. Úgy vélte, hogy Kijevnek nem érdemes arra játszani, hogy Magyarországon egy „ ukránbarát kormány” kerül hatalomra, akik nem fogják megvétózni az Ukrajnának juttatandó 90 milliárdos európai uniós támogatást, mert Robert Fico szlovák miniszterelnök elkötelezettnek tűnik.

A tárcavezető abszurdnak nevezte, hogy Ukrajna nem akarja beengedni a magyar és szlovák szakértőket, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát, amely ügyben még az Európai Unió is szembefordult Zelenszkijjel. Mint mondta:

az olajár mostani emelkedése is jól mutatja, hogy Európa „milyen hihetetlen bűnt követett el a saját gazdaságával” és egyes országok népeivel szemben, amikor leváltak az orosz kőolajról és földgázról, és „milyen bölcsek voltunk mi, hogy ezt nem tettük meg”.

A miniszter kitért az ukrán fenyegetésre is. Úgy vélekedett: „az európai civilizációnak az ukrán elnök nem részese”, mert aki egy másik, uniós állam miniszterelnökéről ilyen kijelentést tesz, az az európai civilizáción kívül áll. Véleménye szerint Zelenszkij bármit megtehet, mert Brüsszel mellette áll.

Az előző hét végén lefoglalt ukrán pénzszállítmányról Gulyás Gergely elmondta: a magyar állam feladata, hogy a „nagyon súlyos kérdések megfogalmazására alkalmas ügyben” tárja fel a valóságot. Reményei szerint a hatóságok néhány hét vagy legfeljebb egy-két hónap alatt mindent fel tudnak deríteni. Tisztázni kell azt, hogy „ennek a pénznek mi az eredete, mi a célja és kit és milyen formában akartak ezzel támogatni”, de „senki nem a tulajdonjogot akarja korlátozni, legfeljebb az eljárás időszakára”, azt követően ezt a pénzt a tulajdonosnak ki kell adni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közelgő választásokra és a hétvégi békemenetre utalva elmondta, hogy „most az ország szabadsága melletti kiállás és a március 15-re való emlékezés sokkal jobban függ össze, mint bármikor máskor”. Úgy fogalmazott, hogy az ország szuverenitása melletti kiállás ma is annyira kiemelten fontos, mint 1848. március 15-én volt.

