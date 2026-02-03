Zbigniew Ziobro: Magyar Péter a globalisták jelöltje, semmi jót nem hozna Magyarországnak a győzelme

Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügy-miniszter szerint semmi jót nem hozna Magyarországnak a globalisták jelöltjének, Magyar Péternek a győzelme, az ígéretei ugyanúgy nem valósulnának meg, mint a szintén brüsszeli érdekeket képviselő Donald Tusk kormányfő vezette Lengyelországban.

A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet új jelentésének Jogállamiság Tusk Lengyelországában című keddi, budapesti bemutatóján Zbigniew Ziobro arról beszélt:

Donald Tusk a választási ígéretei közül csak nagyon keveset valósított meg, és ehhez hasonló történhet Magyarországon is, ha a globalisták jelöltje, Magyar Péter pártja nyerne az országgyűlési választáson.

Magyar Pétert „felkenik a brüsszeliek, hogy megvalósítsa Donald Tusk tervét, amire ő hivatkozik is”.

„Ez semmi jót nem hoz majd, és Magyarország nagyon gyorsan meggyőződhet arról, hogy az ígéretek nem valósulnak meg, ahogy ez történt Lengyelországban is”

– jelentette ki.

A Magyarországon politikai menedékjogban részesített ellenzéki politikus kiemelte, hogy Donald Tusk kormánya Brüsszel érdekeit választotta jogi és gazdasági szempontból is. Példaként említette az áram és a gáz árának jelentős megemelkedését Lengyelországban. Azt mondta: attól tart, hogy ugyanezt a modellt valósítanák meg Magyarországon is.

Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes hangsúlyozta: a lengyel modell valós veszély minden uniós tagállam számára, és „különösen nagy veszély” Magyarország számára. Magyar Péter arra készül, hogy megvalósítsa a lengyel forgatókönyvet – mondta.

Tűzoltás és hírzárlat van a Tisza Pártnál, mióta Csercsa Balázs megszólalt

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori egyházpolitikai munkacsoportjának vezetője január 20-án jelentette be, hogy kilépett a pártból, azóta pedig több interjút is adott, amelyekben részletesen beszámolt Magyar Péterék pártjának valódi működéséről és politikai stratégiájáról.

„Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek”

– fogalmazott az egyik interjúban Csercsa Balázs, szerinte ez egyaránt érvényes az egyházügyek mellett az oktatásra vagy a gazdaságra is. Magyar Pétert – aki megalázó helyzetbe hozta a tiszás jelöltállítás során, amelyet színháznak nevezett – pedig úgy jellemezte, hogy „autokratikus, lekezelő és agresszív”.

A jelek szerint a Tisza Párt – hasonlóan azokhoz az esetekhez, amikor Magyar Péter botrányairól vagy kiszivárgott gazdasági terveiről kérdezték a Tisza Párt politikusait és aktivistáit a sajtó képviselői – egyelőre csak hírzárlattal tud reagálni a párt belső politikai válságára, Trentin Balázs zuglói országgyűlési képviselőjelölt például a pultozását félbehagyva összepakolt, majd elmenekült a HírTV riportere elől, aki a Csercsa Balázs által elmondottakról kérdezte a politikust.

Kiemelt kép: Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügy-miniszter a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet új jelentésének Jogállamiság Tusk Lengyelországában című bemutatóján az Alapjogokért Központ Budakeszi úti székházában 2026. február 3-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)