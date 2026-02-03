Változatos csapadékzóna vonul át az országon, több helyen friss hó hullhat

Délután esetleg a délnyugati határvidéken vékonyodhat el a felhőtakaró. Az északkelet felé haladó csapadékzóna erősödik. Eleinte még többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot, a Dél-Dunántúlon és a középső országrészben különösen a magasabban fekvő helyeken tartós ónos esőre is számítani lehet.

Legtovább, egészen az esti, késő esti órákig kiemelten az Északi-középhegység, illetve a főváros tágabb térségében tarthat ki a havazás, arrafelé általában 5-10 cm friss hó is hullhat, mely egyre többfelé olvadni kezd.

Ennél kisebb mennyiség átmenetileg másutt is előfordulhat. Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz.

A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között alakul, azonban a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.

Késő este is hasonló értékekre lehet számítani, enyhül az idő. Ekkora is borult idő várható, illetve újabb hullámban kell számítani csapadékra. Ennek halmazállapota döntően (saras) eső lesz, azonban az Északi-középhegység térségében eleinte még havazás is előfordulhat, mely egyre inkább havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül hajnalra ott is a legtöbb helyen esőbe vált. Kiemelten a hegyekben tartós ónos eső is valószínű! Az általában keleties irányú szelet az Észak-Dunántúlon kezdetben még élénk, erős lökések kísérhetik, majd arrafelé veszít erejéből a légmozgás. A Dél-Alföldön viszont a délies irányú szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, északon, északkeleten lesz a leghidegebb, és több helyen már este beállhat a minimum, fokozatosan enyhül az idő.

A kiemelt kép illusztráció.