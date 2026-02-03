Orbán Viktor bejelentette: február 14-én tartja az évértékelőjét

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy február 14-én tartja meg az évértékelő beszédét.

A kormányfő kedd reggel egy Facebook-posztban már jelezte, hogy bejelentésre készül. „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan” – írta akkor.

A részletekre alig egy órát kellett várni.

„Évértékelő. Február 14-én, 11 órakor. Élőben itt, a Facebookon”

– jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök évértékelő beszéde mára hagyománynak mondható, minden évben megtartotta azt. Tavaly február 22-én mondta el beszédét. „Most kell bátran és nagyban gondolkodni. Ezért azt javaslom önöknek, magunknak, hogy 2025 legyen az áttörés éve” – mondta akkor a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)