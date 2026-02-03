Megújult formában, új epizódokkal tér vissza a Selyemzsinór-podcast

Február 3-án új évaddal és friss formátummal jelentkezik a közmédia népszerű közéleti podcastja, a Selyemzsinór az M5 kulturális csatorna online felületein. A közönségkedvenc műsor aktuális közéleti-közérzeti témákkal és továbbra is játékos megközelítéssel segít eligazodni a hírfolyamban.

A podcast új évadjában összesen 12 epizód készül majd. A beszélgetések középpontjában olyan kérdések állnak, amelyek túlmutatnak a felszínen, és arra késztetik a hallgatóságot, hogy mélyebben is elgondolkodjanak a mindennapok eseményein. A műsor vendégei ezúttal is olyan megszólalók, akiknek gondolatai és tapasztalatai iránytűként szolgálhatnak a közélet változásai között.

Az évadnyitó adás vendégei markánsan eltérő háttérrel és nézőponttal érkeznek, ami különösen izgalmassá teszi a beszélgetést. Vincze Emília, a Patrióta műsorvezetőjeként a médiatérben és a közéleti diskurzusokban szerzett tapasztalatait hozza magával, érzékenyen reflektálva a közérzetet formáló folyamatokra. Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója elemzői szemlélettel, intézményi és elméleti összefüggések mentén segít értelmezni a felgyorsult közéleti eseményeket. Megyeri Jonatán, rabbi, a Neokohn főszerkesztője pedig kulturális, vallási és morális nézőpontból gazdagítja a beszélgetést.

A három vendég eltérő tapasztalata és gondolkodásmódja jól illeszkedik a Selyemzsinór asszociatív, játékos formátumához, ahol a sokféle nézőpont nem ütközik, hanem egymást erősítve segíti a közös gondolkodást.

A Selyemzsinór továbbra is megőrzi egyedi, asszociációkra épülő formátumát: Gulyás István irányításával a résztvevők különböző szavakból kibontakozó gondolatmenetek mentén reflektálnak politikai, kulturális, társadalmi és morális kérdésekre. A játékos keret ezúttal is teret ad a személyes nézőpontoknak és a váratlan összefüggéseknek.

A podcast epizódjai február 3-tól a Médiaklikk az M5 YouTube-, valamint Spotify-csatornáján érhetők el.

Selyemzsinór – minden kedden 17 órától a Médiaklikken és az M5 YouTube-csatornáján.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula