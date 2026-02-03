Medveveszélyre figyelmeztet egy nógrádi település polgármestere

Szalai Lőrinc bejegyzéséhez a település környékén kószáló vadállat nyomairól is mellékelt egy másik polgármester által készített felvételeket.
„Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy
a település környezetében medve nyomait vélték felfedezni.”
A település vezetője egyúttal igyekezett hasznos tanácsokkal is ellátni a helyieket.
- „A környéken fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjetek!
- Kirándulás során kerüljétek a sűrű bozótosokat, és tartsatok zajt.
- Lehetőség szerint ne induljatok útnak egyedül” – javasolta Szalai Lőrinc, Cserhátsurány polgármestere.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)