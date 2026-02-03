Medveveszélyre figyelmeztet egy nógrádi település polgármestere

Medveveszélyre figyelmeztette a lakosságot a közösségi médiában a Nógrád vármegyei Cserhátsurány polgármestere.

Szalai Lőrinc bejegyzéséhez a település környékén kószáló vadállat nyomairól is mellékelt egy másik polgármester által készített felvételeket. „Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a település környezetében medve nyomait vélték felfedezni.” Kapcsolódó tartalom Anyamedve kószál a bocsaival Nógrádban Medve- és medvebocsnyomok figyelmeztetnek a veszélyre Nógrád vármegyében. A település vezetője egyúttal igyekezett hasznos tanácsokkal is ellátni a helyieket. „A környéken fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjetek!

Kirándulás során kerüljétek a sűrű bozótosokat, és tartsatok zajt.

Lehetőség szerint ne induljatok útnak egyedül” – javasolta Szalai Lőrinc, Cserhátsurány polgármestere. Kapcsolódó tartalom Medveveszély Miskolcon: fokozott óvatosságra inti az alpolgármester a helyieket Megszaporodtak a medveészlelések a borsodi vármegyeszékhelyen. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)