Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Medveveszélyre figyelmeztet egy nógrádi település polgármestere

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.02.03. 18:20

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Medveveszélyre figyelmeztette a lakosságot a közösségi médiában a Nógrád vármegyei Cserhátsurány polgármestere.

Szalai Lőrinc bejegyzéséhez a település környékén kószáló vadállat nyomairól is mellékelt egy másik polgármester által készített felvételeket.

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy

a település környezetében medve nyomait vélték felfedezni.”

Kapcsolódó tartalom

A település vezetője egyúttal igyekezett hasznos tanácsokkal is ellátni a helyieket.

  • „A környéken fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjetek!
  • Kirándulás során kerüljétek a sűrű bozótosokat, és tartsatok zajt.
  • Lehetőség szerint ne induljatok útnak egyedül” – javasolta Szalai Lőrinc, Cserhátsurány polgármestere.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

barna medve MagyarországNógrád vármegye

Ajánljuk még

 