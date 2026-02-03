Kormányszóvivő: Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét

Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét – mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Vitályos Eszter elmondta, „nagyon sokan kérdezik tőlem: mi lesz a magyar családok rezsijével, ha Brüsszel végrehajtja a tervét. Brüsszel ugyanis már döntött – és jogszabályban ki is hirdette –, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést. Ez mind a háborús tervük része. Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét. Mindent előkészítettek. Már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt. Pontosan tudják:

amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát.”

Kiemelte, tizenkét éve védik a rezsicsökkentést – még ebben a háborús időszakban is. Most pedig pert indítanak az Európai Unió Bíróságán a brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével egyszerűen el akarja vágni Magyarországot az orosz gáztól és kőolajtól.

„Ezekkel a lépésekkel Brüsszel teljesen felborítaná Magyarország energiabiztonságát, legalább háromszorosára emelné a rezsit, és ezer forint fölé lökné a benzin árát. Egyszerűen nem érdekli őket, hogy ebbe magyar családok belerokkanhatnak. Brüsszelnek ma már semmi más nem fontos – csak Ukrajna.

Ezért indítottuk el a nemzeti petíciót. Hogy világosan megüzenjük: nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúért. Nem fizetünk Ukrajnáért. Nem fizetünk magasabb rezsit!”

A kormányszóvivő azt kérte, hogy csatlakozzanak a petícióhoz. „Töltsék ki, és mondjuk el minél többen: Nem fizetünk! A magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért.”

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)