Halálos baleset történt, több kilométeresek dugók vannak több úton is – és még csak most jön a veszélyes ónos eső

Több helyen is súlyos fennakadásokat okozott a közlekedésben a keddi havazás, a 44-es úton pedig egy tragikus baleset is történt. A helyzet a következő órákban sem lesz sokkal jobb, ugyanis ónos esőre lehet számítani.

Összeütközött egy autó és egy kamion az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé Szigetszentmiklós térségében, ezért jelentős torlódásra kell készülni – közölte az Útinform még kedd délelőtt.

Azt írták, hogy a 19-es kilométernél a külső és a leállósávon halad a forgalom; a torlódás meghaladja a 10 kilométert.

Az oldalon cikkünk írásakor több dologra is figyelmeztettek:

az M0-s autóútról azt írták, hogy ott az M1-es irányában, az 5-ös főút csomópontjánál, a 26-os km-nél egy hókotró (munkagép) és egy kamion koccant, A vizsgálat miatt a két külső sávot lezárták. A helyszín mögött 4-5 km-es a torlódás.

Az M0-s autóút végcsomópontjánál, a déli szektorban, a Győr felé vezető oldalon, az M1-es autópálya csomóponti ágától, az erős forgalom miatt feltorlódtak a kamionok az 1-es és a 4-es km között.

Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a terelésben, a külső sávban, az erős forgalom miatt a Nagyegyháza és Biatorbágy, a 42-es és a 20-as km között a külső sávban szakaszos torlódás, lassulás alakult ki.

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, A Lébény és a Győr közötti szakaszon, két személygépjármű összeütközött. A 135-ös km-nél a belső sávot lezárzák.

Emellett egy műszaki hibás kamion vesztegel az M0-s autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban, Maglód térségében a 47-es km-nél. A műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták – közölték.

Más helyeken is lassul a forgalom, az érkező ónos eső sem javít a helyzeten

A keddi havazás megbénította az ország középső részének közlekedését: a Volán-buszok akár 40 perces késéssel futnak, a BKK pedig több fővárosi megállót kényszerült áthelyezni. A helyzet ráadásul tovább romolhat, mert a HungaroMet éjfélig több vármegyére ónos eső miatt adott ki figyelmeztetést – számolt be az Index.

Mint írták, a MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Bács-Kiskun vármegyei településeken – Kecskeméten, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán és Solt környékén – a buszok 15-40 perces csúszással érkeznek. A Komló és Pécs között közlekedő 5620-as járat Hosszúheténynél elakadt a rossz útviszonyok miatt, több helyen – Nagynyárádon, Dunaújvárosban, Bisén, Szalántán és Szekszárdon – pedig egyes megállókat egyáltalán nem tudnak érinteni a járatok.

A fővárosba tartó és onnan induló buszok szinte minden irányban késnek. A legrosszabb a helyzet a 10-es főúton Solymár térségében és a 6-os főúton, ahol akár félórás csúszás is előfordulhat. Az M1-es és M7-es autópálya fővárosi kivezetőjén, a Budakeszi úton, valamint az 51-es főúton Dunaharasztinál 20-25 perces többletidővel kell kalkulálni.

Budapesten sem jobb a helyzet: a BKK közlése szerint a havazás miatt több fővárosi megállót áthelyeztek.

A Móricz Zsigmond körtéren a 7-es, a 114-es, a 213-as és a 214-es busz, a Margit híd budai hídfőjénél pedig a 91-es, a 191-es és a 291-es busz a villamospótló járatok megállóiból indul. Az Élessaroknál a 85-ös, a Nagy Lajos király útja/Czobor utcánál az 5-ös busz közlekedése módosult.

A BKK közölte, hogy a megállók áthelyezésére elővigyázatossági okokból volt szükség, ezekben a közös megállókban ugyanis villamos és busz is megáll. Szeretnénk elkerülni, hogy ebben az időben a járművek ráhordják a havat a sínekre, váltókra, hiszen azok eltömődhetnek. Ezért a BKK a körülményekre való tekintettel az eredeti megállókhoz közeli ideiglenes megállókat (többnyire a villamospótló járatok megállóit) jelölte ki. Ahol van FUTÁR-kijelző a megállóban, ott a társaság dinamikus kiírással jelzi az utasok felé az ideiglenes változást. Ahogy eláll a havazás, illetve olvadni kezd a hó, a BKK a megállókat minél hamarabb visszahelyezi az eredi helyszínre – írták az Indexnek küldött közleményükben.

Mindeközben a HungaroMet kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki ónos eső veszélye miatt Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes területeire.

Gyengébb ónos esőre Nógrád, Csongrád-Csanád, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében kell készülni.

A katasztrófavédelem eközben azt kérte, hogy a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak, ha nem feltétlenül szükséges. Aki mégis elindul, ellenőrizze a meteorológiai figyelmeztetéseket és az aktuális útviszonyokat, és csak téli körülményekre felkészített, megfelelő műszaki állapotú járművel keljen útra – kérték, miközben a lehetséges következményekre is figyelmeztettek egy képpel illusztrált Facebook-posztban:

Halálos baleset is történt már

Halálos baleset történt a 44-es főúton, Nyárlőrinc mellett. A havas úton megcsúszott egy személyautó, és összeütközött egy furgonnal. A személyautó sofőrjének életét már nem tudták megmenteni – számolt be a hiros.hu kecskeméti illetőségű híroldal.

Ezen kívül egy ember beszorult az egyik járműbe. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és nyárlőrinci önkéntes tűzoltók, akik áramtalanították a másik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett, ők a kocsi utasát és a furgon sofőrjét szállították kórházba. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A balesetről a nyárlőrinci önkéntes tűzoltóság is megosztott több fotót.

Zalában egy kisteherautó kidöntött egy villanyoszlopot – meg a családi ház kerítését is

Megcsúszott a havas úton egy kisteherautó, majd kidöntött egy villanyoszlopot, sőt, még egy családi ház kerítését is megrongálta Keszthelyen, a Vadaskerti úton – számolt be a Zala vármegyei zaol.hu hírportál. A kertvárosi területen történt balesetről egy Facebook-csoportban is megosztott egy fotót a ház egyik lakója:

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata azt írta az esetről, hogy az áramszolgáltató kiérkezéséig a Balaton-parti város hivatásos tűzoltói biztosították a helyszínt. A járműben csak a sofőr utazott – tették hozzá.

