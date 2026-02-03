Fokhagymaszagú, aranybarna színű titokzatos lényt észleltek a Tisza szolnoki szakaszán

Különös állatról készített fényképet egy járókelő a vasúti híd fölött Szolnokon a Tiszánál. Az aranybarna színben pompázó furcsa élőlény erős fokhagymaszagot árasztott.

A szakemberek a felvételek alapján kifejtették, hogy a képen egy édesvízi szivacs látható. Kiemelték, hogy nagy valószínűséggel a nálunk többfelé megtalálható tavi szivacsról (Spongilla lacustris) van szó – számolt be a Pecaverzum.hu.

A tavi szivacs Magyarországon is honos, jellegzetes édesvízi faj. A szivacsok törzsébe tartozó,

helyhez kötött, telepes életmódot folytató álszövetes állat.

Nagyobb kiterjedésű természetes és mesterséges állóvizekben egyaránt előfordul, gyakran nádasok víz alá merült szárán vagy egyéb víz alatti tárgyak felületén található meg. Kozmopolita faj, a világ számos édesvizében megtalálható. Színe változó, a szimbionta algák miatt gyakran zöldes, de sötét helyen fejlődő részei sárgásak vagy barnák is lehetnek.

Jellegzetes, fokhagymára emlékeztető szagot áraszt.

Teste pórusokkal teli, amelyeken keresztül a vizet átszűri. A vízből szerves törmeléket és apró élőlényeket szűr ki a sejtjei segítségével. Képes ivartalanul szaporodni gyöngysarjak (gemmulák) képzésével, amelyek átvészelik a kedvezőtlen körülményeket, például a telet.

Hazánkban a tavi szivacs mellett ismert még a balatoni szivacs is (Eunapius carteri balatonensis), amely a Balatonra jellemző endemikus (csak ott előforduló) forma.

