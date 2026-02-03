Fizetett provokátorok, megveretés – Orbán Viktor szerint a Tisza semmilyen eszköztől nem riad vissza

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, január utolsó hétvégéjén a Tisza Párt képviselőit is sorai között (EPP-frakció) tudó Európai Néppárt (EPP) Zágrábban zárt körű ülést tartott, melyen a háború folytatása és Ukrajna további támogatása is napirendre került, valamint az EU védelmi szerepének erősítéséről is egyeztettek. Manfred Weber, az EPP elnöke a megbeszéléseket követően hangsúlyozta, hogy bővítenék a minősített többségi döntéshozatal alkalmazását, ami a gyakorlatban a tagállamok vétójogának jelentős korlátozását, akár megszüntetését jelentené.
A miniszterelnök kifejtette, hogy ennek a brüsszeli tervnek az útjában jelenleg a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány áll, és ezért van szükségük a Tisza Pártra – ugyanis ha a Tisza nyer, akkor a nem titkolt szándékaik mind zöld utat kapnak.
Orbán Viktor szerint a választási győzelem érdekében a Tiszánál nem riadnak vissza semmilyen eszköztől.
„Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények”
– sorolta. A miniszterelnök hétfőn egy, a Facebook-oldalára feltöltött videóban reagált már a múlt csütörtöki, gyöngyösi Lázárinfón történt provokációra.
Orbán Viktor szégyennek nevezte, hogy a tiszások szeretetországról papolnak, de közben 20 000 plusz benzinpénzzel fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra
„Áprilisban meg kell fékeznünk őket! Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon!”
„Addig pedig arra kérem minden honfitársunkat, hogy ne üljön fel a tiszás provokátoroknak”
– fogalmazott, majd zárásként hozzátette: „Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így.”
