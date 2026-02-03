Elmenekült a riporter elől Magyar Péter zuglói embere, amikor a Tisza Párt kiugrott vezetőjéről kérdezték

Elmenekült Trentin Balázs, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje a HírTV riportere elől, amikor arról kérdezte, hogy mit gondol a párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője, Csercsa Balázs kijelentéseiről a Tisza Párt működéséről és kommunikációjáról – írja a Magyar Nemzet.

A HírTV riportere arról érdeklődött Magyar Péterék budapesti képviselőjelöltjénél, mit gondol a Tisza Pártból kilépett egykori egyházpolitikai vezető, Csercsa Balázs közelmúltban tett nyilatkozatairól, amelyben élesen bírálta a párt tényleges irányvonalát, valamint Magyar Péter vezetési stílusát.

Magyar Péter zuglói embere válaszok helyett félbehagyta a pultozást, összepakolt és távozott, hátrahagyva az ott várakozó választópolgárokat is.

A videóhoz fűzött kommentárban a csatorna ironikusan megjegyezte, a képviselet új definíciója a Tisza-szótár szerint: menekülj, ha kérdeznek!

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, január 20-án közösségi oldalán jelentette be Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője, hogy kilép a pártból, és más munkát sem vállal többé Magyar Péteréknek. Csercsa Balázs azóta több interjút is adott, először az Indexnek beszélt arról, hogy éles ellentétben áll egymással Magyar Péter pártjának kommunikációja és a tényleges politikai stratégiája. Elmondása szerint „a Tisza Párt szándékai az egyházpolitikában eltérnek attól, amelyet kifelé kommunikálnak. Ez pedig igaz minden más, általam megismert kérdésre is, mint gazdaság, oktatás, európai ügyek”.

„Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek. Ezzel pedig már nem vállalhatok közösséget”

– jelentette ki Csercsa Balázs. Elítélően beszélt Magyar Péter személyéről is. „Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni.

Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív”

– fejtette ki Csercsa Balázs az Indexnek, a kilépése után adott első interjúban. „Én úgy látom, hogy egy óriási szakadék is van a Tisza közössége, a Tisza Párt köré szerveződött sok ezres közösség és maga a párt között (…), ezzel szemben áll a Tisza Párt, amelynek ugye most jelenleg is még csak húsz-harminc tagja van, és amely ezt a közösséget – ahogy meggyőződtem róla – kihasználja és az önös érdekeire felhasználja” – fogalmazott Csercsa Balázs.

„A párt valós céljai eltérnek attól, amiket kifelé kommunikálnak”

– erősítette meg az ATV-nek adott interjúban is Csercsa Balázs.

Február 3-án Csercsa Balázs interjút adott az M1-nek is, ebben a történész, bibliakutató többek között részletesen beszélt kilépésének okairól, kiemelve a Tisza Párt kétszínű kommunikációját. Beszélt még a tavaly október és november közötti tiszás jelöltállításról is, amely szerinte csak színház volt. „A jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották.”

„A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hozták”

– emlékezett vissza Csercsa Balázs, majd ezzel összefüggésben az M1-nek adott interjúban Magyar Péter személyiségével kapcsolatban egy személyes történetet is felidézett. Jelölti interjúja közben ugyanis váratlanul egy nagyon megalázó helyzetbe került a párt elnökének köszönhetően. „2019-ben a családommal együtt jelen voltam a Pride-felvonuláson, mert úgy éreztem keresztény emberként is, hogy az igazságtalanul bántottak mellett ki kell állni, és erről van egy Facebook-bejegyzésem.”

„Elmondtam neki (Magyar Péternek – a szerk.) ugyanezt, amit most önnek is, és erre kapásból vissza azt felelte, hogy – elnézést kérek a hallgatóktól, szó szerint idézem –, azt felelte, hogy te buzi vagy? Így, ahogy mondom, te buzi vagy?”

– mesélte a műsorvezetőnek a történész.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője