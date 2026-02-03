Műsorújság
Eljárás indult egy kábítószer-kereskedő ellen, aki 8 éves gyermekét is bevonta az árusításba

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.03. 16:44

Többször fogyasztott kábítószert három- és nyolcéves gyermeke előtt, a nagyobbikat még a drog árusításába is bevonta a gyanú szerint egy nő Kaposváron, ezért büntetőeljárás indult ellene – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.

Azt írták: a kaposvári nyomozók előkészítő nyomozás során jutottak információkhoz arról, hogy a 28 éves nő kristályt fogyaszt, kereskedik vele, és gyermekei jelenlétében is nyúl kábítószerhez, ezért házkutatást tartottak nála, a belvárosi lakásban kábítószergyanús anyagokat és drogfogyasztáshoz használt eszközöket foglaltak le. Az egyik esetről, amikor az anya 8 éves gyermeke kiszolgálja az egyik vevőt, videófelvétel készült, amelyen látható, hogy a kisgyermek egy betanult mozdulatsort ad elő – jegyezték meg.

Kitértek rá, a rendőrök

a nőt elfogták, előállították a városi kapitányságra, majd kábítószer-kereskedelem és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.

A rendőrség gondoskodott a gyermekek elhelyezéséről – tették hozzá.

