Eljárás indult egy kábítószer-kereskedő ellen, aki 8 éves gyermekét is bevonta az árusításba

Azt írták: a kaposvári nyomozók előkészítő nyomozás során jutottak információkhoz arról, hogy a 28 éves nő kristályt fogyaszt, kereskedik vele, és gyermekei jelenlétében is nyúl kábítószerhez, ezért házkutatást tartottak nála, a belvárosi lakásban kábítószergyanús anyagokat és drogfogyasztáshoz használt eszközöket foglaltak le. Az egyik esetről, amikor az anya 8 éves gyermeke kiszolgálja az egyik vevőt, videófelvétel készült, amelyen látható, hogy a kisgyermek egy betanult mozdulatsort ad elő – jegyezték meg.
Kitértek rá, a rendőrök
a nőt elfogták, előállították a városi kapitányságra, majd kábítószer-kereskedelem és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.
A rendőrség gondoskodott a gyermekek elhelyezéséről – tették hozzá.
