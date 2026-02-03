Egy nap késéssel hajtott végre időjóslást a Nyíregyházi Állatpark medvéje – VIDEÓ

„Egynapos csúszással ugyan, de ma reggel megvolt a »népi jóslás«. A két barna medvénk közül az egyik – Félix, az eurázsiai mackó – rövid időre elhagyta a saját maga vájta barlangot” – írta a Nyíregyházi Állatpark.
Közlésük szerint Félix
„körbenézett, egy kisebb faág elfogyasztásával tesztelte az ébrenléti állapotot, majd az energetikai mérleg gyors kiértékelése után a visszavonulás mellett döntött, és újra csatlakozott az alvó társához, Taqukához, a kodiak medvéhez.”
A minap a fővárosi állatkert medvéi is „megjósolták” már az időjárást – akárcsak Phil, a híres időjós mormota.
„Tévedtek” a budapesti állatkert medvéi az időjárást illetően – az ismert meteorológus szerint még koránt sincs vége a télnek
Az állatok nem bújtak vissza vackukba, hanem falatozni kezdtek – de valószínűleg csak a héten várható, kora tavaszias időjárás zavarhatta össze őket.
Meglátta az árnyékát Phil, a híres mormota – jóslata szerint még hat hétig maradhat a tél
A mormota „jóslatát” a város nevét viselő, 1899 óta működő mormotaklub ceremóniamestere jelentette be az izgatottan várakozó sokaság előtt.
Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Nyíregyházi Állatpark