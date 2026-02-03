Egy nap késéssel hajtott végre időjóslást a Nyíregyházi Állatpark medvéje – VIDEÓ

Félix, az eurázsiai medve egy nap késéssel ugyan, de megjósolta, hogy milyen időre számíthatunk.

„Egynapos csúszással ugyan, de ma reggel megvolt a »népi jóslás«. A két barna medvénk közül az egyik – Félix, az eurázsiai mackó – rövid időre elhagyta a saját maga vájta barlangot” – írta a Nyíregyházi Állatpark.

Közlésük szerint Félix

„körbenézett, egy kisebb faág elfogyasztásával tesztelte az ébrenléti állapotot, majd az energetikai mérleg gyors kiértékelése után a visszavonulás mellett döntött, és újra csatlakozott az alvó társához, Taqukához, a kodiak medvéhez.”

A minap a fővárosi állatkert medvéi is „megjósolták” már az időjárást – akárcsak Phil, a híres időjós mormota.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Nyíregyházi Állatpark