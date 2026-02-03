A Tiszában nagyon sokan gondolják úgy, hogy Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére – állítja Csercsa Balázs volt tiszás vezető

Januárban Csercsa Balázs a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem folytatja a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, és önkéntesként sem vesz részt a párt tevékenységében, ugyanis indoklása szerint nem értett egyet a párt céljaival és módszereivel. A történész, bibliakutató kedd reggel a közmédiában többek között részletesen beszélt kilépésének okairól, kiemelve a Tisza Párt kétszínű kommunikációját. Emellett Magyar Péter valódi személyiségét is kifejtette, aki azóta perrel is megfenyegette őt.

„Több ilyen pont is volt, ami miatt így döntöttem” – emlékezett vissza a Tisza Pártból való kilépésére Csercsa Balázs. „Talán az első, hogy én legelőször azt vettem észre, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt kihasználja a közösséget”.

„A Tisza-szigetekben is, akik a szervezésben részt vesznek, azok gyakran találkoznak Magyar Péter személyiségének az árnyoldalaival, és ez nem is tetszik nekik. Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni. Csakhogy a szemében ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes.

És ezért nem mernek vele szembe menni, de a háta mögött mindenki tudja, hogy milyen ember, sőt én azt mondanám, mindenkinek vannak vicces sztorijai róla, és a háta mögött mindenki nevet rajta igazából”

– mondta Csercsa.

„Nagyon sokan gondolják azt, hogy ő egyébként nem alkalmas az ország vezetésére, csak egyszerűen nincs más választás” – folytatta. „És ez az egyik dolog, amiben én nem értek egyet, tehát van egy pont, amikor már azt kell mondani, hogy ezt viszont már nem tudom elfogadni, és én úgy látom, hogy a Tisza Párttal nem egy rendszerváltás történne, hogyha a Tisza Párt kerülne kormányra, hanem csak más emberek kerülnének ugyanabban a rendszerben pozícióba”.

Magyar Péter személyiségével kapcsolatban egy személyes történetet is felidézett. Jelölti interjúja közben ugyanis váratlanul egy nagyon megalázó helyzetbe került a párt elnökének köszönhetően.

„2019-ben a családommal együtt jelen voltam a Pride felvonuláson, mert úgy éreztem keresztény emberként is, hogy az igazságtalanul bántottak mellett ki kell állni, és erről van egy Facebook bejegyzésem. Magyar Péter pedig megkérdezte, hogy képzelem én azt, hogy leendő Tisza jelöltként és keresztény emberként ezt a posztot még nem vettem le, és egyébként is miért voltam én kint a Pride-on. Elmondtam neki ugyanezt, amit most önnek is, és erre kapásból vissza azt felelte, hogy – elnézést kérek a hallgatóktól, szó szerint idézem –, azt felelte, hogy te buzi vagy? Így, ahogy mondom, te buzi vagy?”

– mesélte a műsorvezetőnek a feleségével és tíz éves gyermekével együtt élő történész.

Visszaemlékezett a párt megalakulására is, melyről elmondta, hogy akkor azt ígérték, akik csatlakoznak, és anyagilag támogatják a pártot, azok szépen lassan egy néppárttá válva beléphetnek ennek a pártnak a falai közé is, de ennek ellenére még mindig csak 20-30 tagja van a pártnak.

„Szerintem ők sem gondolták kezdetben, hogy ilyen magasra fognak jutni, csak egyszerűen meglátták azt a lehetőséget, hogy ebben a zavarosban lehet halászni és minél többet elhalászni saját maguk számára”

– mondta.

Mást mondanak a választóknak, mint amit valójában terveznek

Az Index által közölt, nagyjából 600 oldalas Tisza-dokumentummal kapcsolatban megemlítette a párt konvergenciaprogramját, aminek a létét korábban Magyar Péter nemcsak hogy nem tagadta, ő maga jelentette be. „Augusztus 20-án Pannonhalmán tartott egy beszédet, amiben megfogalmazott tíz pontot, és ennek a tíz pontnak mindegyike 2035-ig szólt. Tehát 2035-ig tartó ígéreteket fogalmazott meg, és ezzel kvázi elismerte, hogy létezik egy program, amely 2035-ig szól” – mesélte.

Hangsúlyozta, a Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez. Példaként elmesélt egy történetet, amit a kilépésének egyik közvetlen kiváltó okának nevezett.

„Találkoztam karácsonykor egy jó, fiatal magyar gazda ismerősömmel, aki elmondta, hogy egy méhészetet, egy magyar méhész manufaktúrát szeretnének létrehozni, de azért nem mernek belevágni ebbe, mert attól félnek, hogyha a Tisza Párt hatalomra kerül, akkor fog jönni Magyarországra a hamisított ukrán méz, és ez teljesen ellehetetleníti őket.

Nem is beszélve ugye a cégek adójának a megemeléséről. Ez a kettő együtt lehetetlenné teszi egy fiatal magyar gazda számára, hogy új vállalkozást alapítson” – fejtette ki.

„Ez engem rettentően felháborított, őszintén elgondolkodtam rajta, és nem tudtam azt mondani neki, hogy ez biztosan nem lesz így” – mondta, majd hozzátette: „Engem rettenetesen felháborít az, hogy fiatal magyar gazdák azért nem kezdhetnek vállalkozásba, mert félniük kell attól, hogy mi lesz, hogyha jön a Tisza Párt, és akkor a mezőgazdasági termények eláraszthatják az országot akár Ukrajna felől, akár Dél-Amerikából” – szögezte le, majd kifejtette, a kommunikált programelemek nagyon gyakran eltérnek a valós szándékoktól.

Kiemelte: „Azt hiszem, hogy az ő részéről engem árulónak bélyegezni, az különösen is dehonesztáló. Neki ehhez semmi joga, és egyébként is ez az állítás nyilvánvalóan nem igaz.”

A pártból való kilépése után több interjút is adott, amelyekre Magyar Péter azt mondta, hogy minden egyes szava hazugság, és hogy perre mennek Csercsával szemben. Elmondta, hogy perrel kapcsolatban még nem érkezett hozzá semmiféle értesítés, és szerinte ez a történet a fenyegetés szintjén is marad, hiszen „azt Magyar Péter is nagyon jól tudja, hogy amit én állítottam ezekben az interjúkban, az igaz, tehát neki nem lenne érdeke, hogy velem perre menjen”.

Elmesélte azt is, hogy a kilépését követően inkább több pozitív üzenetet kapott, és megköszönték neki a bátor kiállását, mivel ők is pontosan ugyanezeket a dolgokat tapasztalják, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt tovább folytatni, de nem mertek még eddig kiállni.

Valóban azt kell tenniük, ami Brüsszel mond

Csercsa elmondása szerint van egyfajta hallgatólagos megállapodás a Tisza Párt és az Európai Néppárt között, hogy „ők kiszólhatnak időnként az Európai Néppárt narratívájából, sőt szavazhatnak a Néppárt ellen”.

„Ezen felül a Néppárt megtette nekik azt a szívességet, hogy fél évre elhallgattatta a Tisza Párt európai parlamenti képviselőit, de amikor majd a kormányváltás megtörténik, akkor be kell állni a sorba, és akkor teljesíteni kell azt az irányvonalat, amit az Európai Néppárt szeretne”

– jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy a többkulcsos adórendszer, aztán az adóemelés, a vagyonadó, és a cégek adójának megemelése a párt tervei között szerepel-e, azt válaszolta: ez a gazdasági program része.

„A többkulcsos adórendszer, az sohasem volt kérdés, inkább csak annak mértékei. Abban mindenki egyetértett, hogy a többkulcsos adórendszer az egy progresszív dolog, és az jó. Egyébként én most is azt gondolom, hogy ennek vannak érvek, amelyek emellett szólnak. Tehát én azt nem értem, hogy ezt miért nem lehet nyíltan kommunikálni” – tette fel a kérdést.

Kiemelt kép: Csercsa Balázs (Forrás: Facebook)