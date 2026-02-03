A fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyőfüggőség – figyelmeztetett Hankó Balázs

Hankó Balázs azt mondta: digitalizáció nélkül ma már a világunk elképzelhetetlenné vált, de ezen a területen is az „arany középút visz bennünket előre.” Felhívta a figyelmet arra, hogy konzervatív becslések szerint
a 8–12 éves korosztály minimum napi öt és fél órát tölt képernyő előtt.
A mostani együttműködés keretében
a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), a gyermekkórház és negyven szakmai szervezet elfogadott egy tízpontos chartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyőidő csökkentésére
– ismertette.
A miniszter szavai szerint szükséges, hogy közösen lépjenek, közösen biztosítsák a fiatalok számára azt a védelmet, ami egészéges, normális felnőtté teszi őket. Hangsúlyozta: a Bethesda Gyermekkórház azért jó partner, mert ott az ellátás, a mindennapi beteg- es lélekgyógyítás része az arányosság.
Kapcsolódó tartalom
„A fiataljaink jövőjéért az arany középutat, az arányosságot, az egyensúlyt kell választani” – fogalmazott.
Hankó Balázs beszámolt arról, hogy az elmúlt év során egy új kezdeményezéssel éltek az iskolákban a Déryné-program keretein belül:
elindították a Ne bánts, világ! névre keresztelt prevenciós kampányt, amelynek keretében többek között a függőségekről tartottak előadásokat gyerekeknek.
A KIM felelőssége egyszerre terjed ki az új technologiakra, innovációkra – ezáltal az egyetemek és a szakképzés versenyképességére –, ugyanakkor felelősséget vállal a családokért, mindezt a magyar kultúra jegyében teszi – mondta a miniszter. Hozzátette: az igazi versenyképesség az, ha egyszerre tudnak innovatívak lenni, ugyanakkor a valós élet értékeit megtartani.
Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója azt mondta:
a képernyőfüggőség az egyik legsúlyosabb népbetegséggé vált.
„Remek dolog a digitalizáció, de mederben kell tartani, mert a gyerekeink súlyosan karosodnak” – fogalmazott, hozzátéve:
a digitális eszközök túlzott használata sokféle betegséghez és zavarhoz vezet.
Látványosan megnövekedett a forgalom a gyerekpszichiátrián, egyre többek kerültek kórházba testsúlyproblémákkal, mozgásszervi problémákkal, vérnyomás-emelkedéssel, gyakrabban jelentkező epilepsziás rohamokkal, hangulatzavarokkal, viselkedés- és kognitív zavarokkal – sorolta, hozzátéve: miután a szakemberek észlelték ezeket a változásokat, úgy döntöttek, összefogásra van szükség.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Freerangestock)