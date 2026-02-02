Tiltott teljesítményfokozókat árultak két szolnoki, táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletben – VIDEÓ

A rendőrség ideiglenesen bezáratott két szolnoki, táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletet, miután felmerült a gyanú, hogy a boltokban tiltott teljesítményfokozó szereket árusítottak – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Szolnoki Rendőrkapitányság január 28-án intézkedett, miután a nyomozás során megalapozott gyanú merült fel arra, hogy az üzletek eladói sportteljesítmény fokozására alkalmas, jogszabály által tiltott készítményeket kínáltak és adtak át vásárlóknak – közölte a Police.hu. A rendőrök az üzletekben tartott kutatások során nagyobb mennyiségű, különböző gyártmányú tiltott szert találtak, amelyeket lefoglaltak. Az ügyben két férfit hallgattak ki gyanúsítottként teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntettének kísérlete miatt. A nyomozás továbbra is folyamatban van.