Tiltott teljesítményfokozókat árultak két szolnoki, táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletben – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2026.02.02. 09:39

| Szerző: hirado.hu
A rendőrség ideiglenesen bezáratott két szolnoki, táplálékkiegészítőket forgalmazó üzletet, miután felmerült a gyanú, hogy a boltokban tiltott teljesítményfokozó szereket árusítottak – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Szolnoki Rendőrkapitányság január 28-án intézkedett, miután a nyomozás során megalapozott gyanú merült fel arra, hogy az üzletek eladói sportteljesítmény fokozására alkalmas, jogszabály által tiltott készítményeket kínáltak és adtak át vásárlóknak – közölte a Police.hu.

A rendőrök az üzletekben tartott kutatások során nagyobb mennyiségű, különböző gyártmányú tiltott szert találtak, amelyeket lefoglaltak.

Az ügyben két férfit hallgattak ki gyanúsítottként teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntettének kísérlete miatt.

A nyomozás továbbra is folyamatban van.

A kiemelt kép forrása: Youtube.com

doppingkihallgatáslefoglalás rendőrség Szolnok

