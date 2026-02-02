Tavaly Magyarországon 249 kockázatos termék miatt kellett intézkedni – közölte a Nébih

Az EU Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási Rendszere (RASFF) alapján 2025-ben Magyarországon 249 kockázatos termék miatt kellett intézkedni, az esetek főként zöldségekhez és gyümölcsökhöz, baromfihúshoz és az abból készült termékekhez, valamint gabonához és pékáruhoz kapcsolódtak, 82 százalékban külföldi előállítású termék volt érintett – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.

Tavaly a több mint 5000 RASFF ügyből Magyarországot érintő 249 esetből 211 élelmiszerekhez, 22 takarmányhoz, 16 élelmiszerrel érintkező anyagokhoz kapcsolódott.

A közleményben ismertették, hogy

a magyar hatóságoknak 36 esetben kellett zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatban intézkedniük, baromfihúst és abból készült termékeket 32, gabonatermékeket, pékárukat 17 esetben vizsgáltak.

Kiemelték, hogy a magyar vonatkozású bejelentések csupán kis része szólt hazai gyártású, vagy alapanyagú termékről. Magyarország 30 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, ezek többsége kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott, egy eset pedig takarmányhoz.

A Nébih közleményében kitért arra, hogy a hivatal tevékenyen részt vesz a nem megfelelősségekkel – például minőségi hiba, jelölési problémák – foglalkozó AAC rendszer működtetésében is. Ezen a felületen a magyar hatóságokhoz 2025-ben 114 információkérő megkeresés érkezett, amelyek közül a legtöbb élelmiszerrel (66) és élő állatokkal (26), valamint élelmiszerrel érintkező anyagokkal (10) volt kapcsolatos. A legtöbb kérdés élő állatok szállítási, dokumentációs problémájához, valamint étrend-kiegészítőkkel kapcsolatban érkezett, ez utóbbi elsősorban nem engedélyezett egészségügyi állítások feltüntetése miatt – tájékoztatott a Nébih.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Róka László)