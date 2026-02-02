Pócs János szerint megverték a videójában a gyöngyösi incidenssel kapcsolatban nyilatkozó férfit

Pócs János, kormánypárti országgyűlési képviselő beszámolója szerint rátámadtak és megverték azt a vasárnap közzétett videójában nyilatkozó férfit, aki egyebek között azt mondta: a Tisza Pártból szervezték a gyöngyösi Lázárinfón történt provokációt és az abban részt vevők húszezer forintot és üzemanyagköltséget kaptak tettükért.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kettes számú, jászberényi székhelyű egyéni választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője hétfőn a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy

rátámadtak és megverték a vasárnap közzétett videójában nyilatkozó férfit.

Pócs János (Fidesz-KDNP) szerint

„az elkövetők a Tisza Párthoz tartozó Csík Miklós és családtagjai voltak.”

A politikus azt írta: a történtekkel kapcsolatban hamarosan egy újabb helyszíni videóval jelentkezik.

Az ügy előzménye, hogy – ahogyan arról közösségi oldalán szombat reggel Orbán Viktor is beszámolt – bűnözőket vezényelt a Tisza Párt a múlt csütörtöki gyöngyösi Lázárinfóra azért, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket.

A Magyar Nemzet pénteken arról írt, hogy büntetett előéletű emberek is voltak a Lázár János gyöngyösi fórumán hangoskodó, a tiszások által odavezényelt csoportban. A lap hozzátetette: a láthatóan szervezett akcióban Magyar Péterék aktivistái mellett rész vett Lőcsei Lajos, a Momentum roma képviselője is.

A beszámoló szerint a provokátorok mindössze öt percen keresztül kiabáltak a teremben, majd kimentek az épület elé, és sajtótájékoztatót tartottak.

A cikkben arról is írtak, hogy a hangoskodók között volt olyan, akit emberkereskedelemmel, sikkasztással, zsarolással, zaklatással vagy testi sértéssel vádoltak meg, egyeseket pedig korábban szexuális erőszakkal gyanúsítottak meg.

Pócs János az esetet követően látogatott a Heves vármegyei Tarnazsadányra, ahol egy neki nyilatkozó férfi elmondta, hogy a Tisza Pártból szervezték a gyöngyösi provokációt és az abban részt vevők húszezer forintot és üzemanyagköltséget kaptak tettükért.

„Aki mindenre csak pénzért képes, az pénzért bármire képes”

– fogalmazott abban a videós bejegyzésben Pócs János.

Horváth László, fideszes országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: rátámadtak és megverték a Pócs János tegnapi videójában nyilatkozó férfit, az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak.

„Magyar Péter, fogd vissza az embereidet, mert ebből baj lesz! ”

– figyelmeztetett bejegyzésében Horváth László.

