Orbán Viktor szégyennek nevezte, hogy a tiszások szeretetországról papolnak, de közben 20 000 plusz benzinpénzzel fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra

1990 óta, amióta Magyarországon demokrácia van nem fordult elő, hogy az egyik választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és ráküldje az ellenfele egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor a múlt heti Lázárinfón történtekre reagálva. A kormányfő szégyennek nevezte, hogy a tiszások szeretetországról papolnak, de közben 20.000 plusz benzinpénzzel fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra és szerinte észnél kell lenni a kampány hátralévő részében.

A miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban reagált a múlt csütörtöki gyöngyösi Lázárinfón történt provokációra, bekiabálásokra, erőszakra.

Orbán Viktor azt mondta:

1990 óta, amióta Magyarországon demokrácia van nem fordult elő ilyen, hogy az egyik választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és ráküldje az ellenfele az egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre.

„Észnél kell lenni a kampány hátralévő részében” – fogalmazott videójában a kormányfő.

A videós bejegyzése mellé Orbán Viktor kommentként ezt írta: „20 000 plusz benzinpénz. Szégyen! A tiszások szeretetországról papolnak, de közben fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra. Észnél kell lenni a kampány hátralevő részében, ne üljünk fel a tiszás provokációnak!”

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Lázár János gyöngyösi fórumán büntetett előéletű emberek is megjelentek a hangoskodó, a tiszások által odavezényelt csoportban. A hangoskodók között volt olyan, akit emberkereskedelemmel, sikkasztással, zsarolással, zaklatással vagy testi sértéssel vádoltak meg, egyeseket pedig korábban szexuális erőszakkal gyanúsítottak meg.

A láthatóan szervezett akcióban Magyar Péterék aktivistái mellett rész vett Lőcsei Lajos, a Momentum képviselője is.

Pócs János kormánypárti országgyűlési képviselő hétfői beszámolója szerint rátámadtak és megverték azt a vasárnap közzétett videójában nyilatkozó férfit, aki egyebek között azt mondta: a Tisza Pártból szervezték a gyöngyösi Lázárinfón történt provokációt, és az abban részt vevők húszezer forintot és üzemanyagköltséget kaptak tettükért.

Kiemelt kép: Lőcsei Lajos, momentumos országgyűlési képviselő (Fotó: Lázár János Facebook-oldala)