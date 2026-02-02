Orbán Viktor: Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket

„Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejegyzésében felsorolta az elmúlt időszak legfontosabb kormányzati intézkedéseit, emlékeztetett: érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér, ezenfelül a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét. Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket, valamint jön a megduplázott családi adókedvezmény.

„Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így!”

– írta a miniszterelnök.

„Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás”

– húzta alá Orbán Viktor.

Mindeközben, ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán,

az Európai Bizottság a múlt héten elismerte, hogy dolgoznak az úgynevezett ukrán „jóléti terven”, amely több mint 1,3 millió forint adóterhet jelentene a magyar családok számára.

Az ukrán kormány még decemberben mutatta be még az eredeti, 800 milliárd dollárról szóló támogatási igényt, amely hivatalos brüsszeli előterjesztése után kiegészült további 700 milliárd dollárral, ezzel fedezve a hadi kiadásokat. Az uniós állam- és kormányfők január második felében tartott brüsszeli csúcstalálkozója után

Orbán Viktor kijelentette: a tervezet elfogadása „lényegében egy eladósodást jelent”.

Ezenfelül a miniszterelnök Hatvanban, a szombati háborúellenes gyűlésen is a nemzeti petíció aláírására buzdítva hangsúlyozta, nemet kell mondani arra, hogy az EU a magyarok pénzét Ukrajnába vigye.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)