Németh Szilárd: A nemzeti petícióval a rezsicsökkentést is védjük

A nemzeti petícióval a rezsicsökkentést is védjük – írta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán hétfőn.

Németh Szilárd hozzátette: „az új év első hónapjában is mi, magyarok fizettük Európa mesze legkisebb rezsiszámláit, nálunk a legolcsóbb a gáz, az áram és a távfűtés,” és a rendkívüli hidegben ezen felül további, egyszeri 30 százalékos fűtési kedvezményt is kapnak a magyar családok.

Rámutatott: ez annak köszönhető, hogy a magyar kormány él azzal az EU jogszabályaiban biztosított tagállami jogával, hogy saját maga határozza meg – kizárólag Magyarország érdekét szem előtt tartva -, hogy vásárol-e az orosz földgázt, kőolajat és nukleáris fűtőanyagot.

„Ezek nélkül ugyanis nem tudnánk fenntartani a biztonságos és megfizethető energiaellátást, a rezsicsökkentést.

Az orosz energiahordozók nélkül a magyar családok három-négyszeres rezsiszámlát, a benzinkutakon pedig ezerforintos üzemanyagárat fizetnének”

– írta a kormánybiztos.

Németh Szilárd megjegyezte azt is,

„Brüsszel mindenáron és minél hamarabb ki akarja nyírni a magyar rezsicsökkentést, és meg akarja tiltani a magyaroknak az orosz importot.”

„Olyan kormányt akarnak, akik ezt az ukázt végrehajtják. Ehhez találták meg Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Von der Leyenék ezért erőltetik a kormányváltást, ezért avatkoznak be – Kijevvel közösen – a magyar áprilisi választásokba” – írta Németh Szilárd. Kiemelte: „ezt a jog-, demokrácia- és magyarellenes műveletet mi nem engedjük meg.”

„Össze kell fognunk, és közösen kell megvédenünk a rezsicsökkentést és hazánk szuverenitását” – fogalmazott, és arra biztatta az embereket, hogy töltsék ki a nemzeti petíciót.

„Mondjunk nemet a háború további finanszírozására, mondjunk nemet arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és mondjunk nemet a rezsiárak háború miatti emelésére!”

– szorgalmazta.

Kiemelte: „ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig, de csak addig van biztonságos és megfizethető energiaellátás, csak addig van rezsicsökkentés.”

Kiemelt kép: Németh Szilárd (Fotó: MTI/Soós Lajos)