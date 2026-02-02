Marad a szürke idő: télies időjárás nehezíti a hétfői napot

Túlnyomóan borult, párás idő várható, majd a nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, de késő estére -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet – írja a HungaroMet.

Túlnyomóan borult, párás idő várható, majd a nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet. A déli órákig elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, délelőtt a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső sem kizárt.

Estétől a Dunántúlon élénkülhet meg a déliesre forduló légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -4 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Átmenetileg nagyobb területen csökkenhet a felhőzet, elsősorban az ország déli felén, másutt azonban marad a borongós idő, sőt az éjszaka második felében nyugat felől a még kevésbé felhős tájakon is ismét megnövekszik a felhőzet. Helyenként hószállingózás előfordulhat, de éjfél után a délnyugati megyékben ónos eső is lehet.

A Dunántúl északi felén élénk lesz a délkeleti szél, sőt néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de a kevésbé felhős tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)