Lencsevégre kapták, hogyan hangolódnak a Valentin-napra a nyíregyházi állatpark tigrisei – VIDEÓ

Miközben a gyertyaszentelőhöz kötődő „medvemeteorológia” idén elmaradt, a romantika nem: a nyíregyházi állatpark szibériai tigriseit randizás közben csípték el.

A február 2-i hagyomány szerint a medvék jóslása árulkodna a tél hosszáról,

ám a Nyíregyházi Állatpark barnamedvéi, Félix és Taquka a téli pihenést választották, így idén nem mutattak hajlandóságot a folklór betartására.

A barlang elhagyása náluk nem naptári kérdés, hanem élettani döntés.

A nap igazi meglepetését viszont a szibériai tigrisek szolgáltatták: a gondozók észrevették, hogy a nagymacskák kifejezetten romantikus hangulatban vannak. Hogy mit mond a néphagyomány a február eleji tigrisrandiról, azt az állatpark nem tudja – de mindenesetre bizakodóak.

Hogy mit mond a néphagyomány a február eleji tigrisrandiról, azt az állatpark nem tudja – de mindenesetre bizakodóak.

Kiemelt kép forrása: Nyíregyházi Állatpark/Facebook