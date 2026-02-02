Korrupciós ügyben letartóztatták a DK-s alpolgármestert

A megalapozott gyanú szerint a terhelt alpolgármesterként és önkormányzati képviselőként jogtalan előnyt kért és kapott az egyik pályázótól egy közutak síkosságmentesítésére kiírt közbeszerzési pályázat befolyásolására és vállalkozói szerződés megkötésére – tájékoztatott a törvényszék. A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására lehet alkalmas – tették hozzá.
Mint írták, az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatását. A kezdeti szakaszban lévő nyomozás elsődleges érdeke annak a gyanúsított befolyásától mentes lefolytatása.
A bíróság álláspontja szerint a terhelt esetében megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén – akár az ügyben érintettek befolyásolásával vagy bizonyítékok megsemmisítésével – a bizonyítást megnehezítené, vagy meghiúsítaná.
E veszély kiküszöbölése jelenleg csak a letartóztatással biztosítható, amely végzés nem végleges.
Ahogy arról a hirado.hu korábban beszámolt, múlt csütörtökön a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tudatta az MTI-vel, hogy vesztegetéssel gyanúsítják az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét.
egy közbeszerzési eljáráson nyertes gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosságmentesítését. A vállalkozási díj éves szinten nettó 50 millió forint volt.
A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte a munkálatokat végző cég vezetőjével, hogy szeretné, ha az általa képviselt gazdasági társaság részt venne a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már több cég is érdeklődött. Az alpolgármester a nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi félmillió forint megfizetését kérte. Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta és hivatali működésének befolyásolása érdekében a megállapodás szerinti összeget három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek. Az időközben kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a cégvezető által képviselt cég lett.
Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan havi 5 millió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított.
A nyomozó ügyészség múlt csütörtökön kutatást végzett az alpolgármester lakóhelyén és önkormányzatnál lévő munkahelyén, majd őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki. A történtekről Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke is beszámolt, aki azt írta a közösségi oldalán: „A Fidesz erőszakhoz nyúl a választások előtt. Ma hajnalban házkutatást tartottak, és bevitték Mezei Zsoltot, Dunaújváros alpolgármesterét, a DK helyi elnökét. Megfélemlítés, támadás, elbizonytalanítás”, és hogy szerinte ez már a „putyini világ” lenyomata.
Kiemelt kép: Mezei Zsolt alpolgármester a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott tüntetésen Dunaújvárosban 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)