Februárban kapják kézhez az érintettek bérben, nyugdíjban az idén életbe léptetett kormányzati intézkedések eredményét

Számos 2026. január elsején életbe lépő jóléti kormányzati intézkedés realizálódik februárban. Ebben a hónapban kapják meg először az érintettek a megemelt minimálbért, a nyugdíjasok számára ekkor érkezik a 13. havi járandóság, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák először kapják kézhez bérüket szja-mentesen és érkezik a megduplázott családi adókedvezmény is.

Februárban már a 11 százalékkal megemelt minimálbért kapják az érintettek

A nyugdíjasok is ebben a hónapban kapják meg a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét

A kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák is februárban kapnak először szja-mentes munkabért

Jön a megduplázott családi adókedvezmény

Mint ismert, a kormány még tavaly hozott döntést további jóléti intézkedésekről: a minimálbér jelentős emeléséről, az idősek számára a 13. havi nyugdíjat követően a 14. havi járandóság bevezetéséről, a háromgyermekes édesanyák személyi-jövedelemadó mentességének a 30 év alatti, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyákra történő kiterjesztéséről és arról, hogy 2026-tól megduplázódik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye.

Az intézkedések 2026. január elsején léptek életbe, így ezeket az érintettek februárban érzékelik először a gyakorlatban, ekkor érkeznek meg a bankszámlákra, illetve kézbesíti a posta a megemelt, vagy az adómentessé vált juttatásokat.

Tizenegy százalékkal nőtt a minimálbér, februárban kapják kézhez először a megemelt juttatást az érintettek

A miniszterelnök tavaly december elején, rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között,

így 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik, vagyis január elsejétől összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan és ez az intézkedés egyúttal a családi kedvezmények emelkedését is jelenti.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkárának néhány nappal későbbi ismertetése szerint

a minimálbér emelésének is köszönhetően a gyed összege 2026-tól havi bruttó 451 ezer forintra növekszik, így a családok havonta 44 ezer, míg éves szinten több mint 500 ezer forinttal kapnak többet.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó múlt hétvégi Facebook-bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország idén európai összevetésben is kiemelkedő eredményt ért el a minimálbér emelésében: az Eurostat adatai szerint euróban számolva hazánk produkálta a legnagyobb növekedést, miközben a reálérték is jelentősen javulhat.

Az érintettek 2026. februárjában, vagyis ebben a hónapban kapják először kézhez a már megemelt összegeket, amely a minimálbér esetén bruttó 322 800, míg a garantált bérminimum tekintetében 373 200 forintot jelent, ezzel pedig a minimálbér jelenleg 120 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 109 százalékkal ér többet, mint 2010-ben.

Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi járandóság első negyede

A nyugdíjasok iránti elismerés kifejezéseként a kormány még 2020-ban döntött a korábbi baloldali kormányzat által elvett 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítéséről.

Ezzel az intézkedéssel a juttatás 2024-ig több lépcsőben épült vissza; 2021-ben egyheti, 2022-ben kétheti, 2023-ban háromheti összeget kaptak kézhez a nyugdíjasok, 2024-től pedig már minden évben a teljes havi juttatást megkapják az érintettek.

Az Országgyűlés a kormány előterjesztésének megfelelően decemberben fogadta el a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt;

a juttatást – a 13. havihoz hasonlóan – fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026 februárjában a teljes összeg egynegyedét kapják meg.

Ebben a hónapban tehát az érintettek számára – a kormány döntésének megfelelően – egyszerre folyósítják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi juttatás első negyedét is és a

14. havi nyugdíj egynegyedének februári kifizetése egy átlagos nyugdíjas számára – a szokásos nyugdíján, valamint a szintén ekkor érkező 13. havi járandóságán felül – körülbelül 65 ezer forintos pluszt jelent.

Februárban már a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák is szja-mentesen kapják meg a bérüket

A kormány szintén 2025-ben döntött az édesanyák személyi-jövedelemadó (szja) mentességének kiterjesztéséről, a Családi Adócsökkentés Plusz program keretében.

A január elsejével életbe lépő intézkedés szerint már a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak sem kell megfizetniük jövedelmük után az szja-t, ráadásul – mint az Koncz Zsófia államtitkár ismertetéséből is kiderült, korábban a 30 év alatti édesanyák esetében az szja-mentesség csak az átlagbérig és kizárólag a 2023 után született gyermekekre vonatkozott, most azonban már a teljes jövedelemre kiterjed és a jogosultság az adott naptári év egészére vonatkozik és nem szűnik meg év közben akkor sem, ha az érintett betölti a 30. életévét.

A programban a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák közül mintegy 120 ezren, a 30 év alattiaknál további 10-15 ezren részesülnek személyijövedelemadó-mentességben

– közölte korábban az államtitkár, hozzáfűzve, hogy a háromgyermekes édesanyák már 2025 októberétől jogosultak a kedvezményre, így az érintettek száma megközelíti az 500 ezret.

Az érintett édesanyák így a számlájukra februárban megérkező januári jövedelmüket kapják meg először az szja előlegének levonása nélkül. Koncz Zsófia közlése szerint

egy átlagkereset esetében az szja-mentesség havonta mintegy 109 ezer forint megtakarítást jelent és ehhez társul a megduplázott családi adókedvezmény is.

A megduplázott családi adókedvezmény is februárban érzékelhető először

Szintén a Családi Adócsökkentés Plusz program részeként duplázta meg a kormány 2026. január elsejével a családi adókedvezmény mértékét.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter tavaly évvégi videónyilatkozatában az intézkedést annak a családbarát adópolitikának a folytatásaként jellemezte, amelyet a kormány már több mint 15 éve épít. A tárcavezető ismertetése szerint

a családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár egy gyermek után 20 ezer forint, két gyermek után 80 ezer forint, három gyermek után 198 ezer forint, minden további gyermek után pedig további 66 ezer forint jár.

A duplázás érinti a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után járó plusz családi adókedvezmény összegét is – közölte Hankó Balázs.

A dupla családi adókedvezmény a többi jóléti intézkedéshez hasonlóan a februárban kézhez kapott jövedelmekben érvényesül először a gyakorlatban.

Orbán Viktor: Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket

A miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán a következő szavakkal emlékeztetett a februárban realizálódó jóléti intézkedésekre:

„Kigondoltuk, vállaltuk, megcsináltuk. Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket.”

Orbán Viktor azt írta, érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét, a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket és jön a megduplázott családi adókedvezmény is.

„Mindezt hogyan? Az első lépés: ne küldd el a pénzed Ukrajnába. Második lépés: maradjon is így! Ehhez egy dolog kell: Fidesz, a biztos választás ”

– hangsúlyozta bejegyzésében a kormányfő.

Kiemelt kép: Ábra (Forrás: hirado.hu)