Túlnyomóan borult, párás idő várható, elszórtan hószállingózással és esővel

Szerző: hirado.hu
2026.02.01. 06:20

| Szerző: hirado.hu
Túlnyomóan borult, egyes körzetekben tartósan párás idő várható. Elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, havas eső, napközben a déli országrészben gyenge eső is – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Északkeleten, az Észak-Alföldön, illetve a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu

Éjszaka túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, az éjszaka első felében délen havas eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és 0 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt

