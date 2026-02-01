Túlnyomóan borult, párás idő várható, elszórtan hószállingózással és esővel

Kép forrása: met.hu

Északkeleten, az Észak-Alföldön, illetve a délnyugati tájakon időnként megélénkül az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu

Éjszaka túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, az éjszaka első felében délen havas eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és 0 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt