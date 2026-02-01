Negyvenhárom szerencsésnek volt öttalálatosa a lottón

5 találatos szelvény 43 darab volt, nyereményük egyenként 323 895 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 5. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

5 (öt)

10 (tíz)

19 (tizenkilenc)

32 (harminckettő)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 43 darab, nyereményük egyenként 323 895 forint;

4 találatos szelvény 1739 darab, nyereményük egyenként 8010 forint;

3 találatos szelvény 28 253 darab, nyereményük egyenként 2880 forint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)