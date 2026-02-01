Negyvenhárom szerencsésnek volt öttalálatosa a lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 5. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
5 (öt)
10 (tíz)
19 (tizenkilenc)
32 (harminckettő)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 43 darab, nyereményük egyenként 323 895 forint;
4 találatos szelvény 1739 darab, nyereményük egyenként 8010 forint;
3 találatos szelvény 28 253 darab, nyereményük egyenként 2880 forint.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI)