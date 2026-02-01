Mától 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni a bankautomatákból – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát – tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vasárnap közleményben az MTI-t.

A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja – tette hozzá a minisztérium.

A közlemény szerint a bankoknak biztosítaniuk kell ügyfeleik számára a kedvezményes készpénzhozzáférés jogszabály adta lehetőségét.

Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra.

Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, hiszen egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is. Mindezt a kormány a családok védelme érdekében szigorúan ellenőrizni fogja – fűzték hozzá.

A kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a készpénzhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ország teljes területén, lakóhelytől függetlenül, minden magyar ember számára egyenlő feltételek mellett biztosított legyen, vagyis, hogy minden településen legyen ATM – közölte a minisztérium.

Kiemelt kép: MTI/Soós Lajos