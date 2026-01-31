Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Orbán Viktor: Vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak!

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.01.31. 07:22

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket - írta szombat reggel a közösségi oldalán a miniszterelenök.

Orbán Viktor ezt írta bejegyzésében:

„Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket.

Ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország.

A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai.

Arra kérek minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésünkre, hogy vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak.

Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”

– zárta posztját a kormányfő.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

romákTisza Párt Orbán Viktor Magyarország

Ajánljuk még

 