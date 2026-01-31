Orbán Viktor: Vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak!

Orbán Viktor ezt írta bejegyzésében:
„Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket.
Ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország.
A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai.
Arra kérek minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésünkre, hogy vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak.
Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”
– zárta posztját a kormányfő.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook