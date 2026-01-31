Orbán Viktor: Vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak!

Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket - írta szombat reggel a közösségi oldalán a miniszterelenök.

Orbán Viktor ezt írta bejegyzésében: „Döbbenet! Kiderült, bűnözőket vezényelt a Tisza csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket. Ide jutottunk, ilyen a sokat hangoztatott tiszás szeretetország. A bűnlajstrom tetemes: garázdaság, rablás, sikkasztás, testi sértés, szexuális erőszak, zsarolás, emberölés. Ők a szeretet tiszás apostolai. Arra kérek minden fideszes és nem fideszes, cigány és nem cigány honfitársunkat, aki kilátogat valamelyik gyűlésünkre, hogy vigyázzunk egymásra, és senki se üljön fel a tiszás provokátorok és bűnözők akcióinak. Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!" – zárta posztját a kormányfő.