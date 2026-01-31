Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság volt elnökével tárgyalt

A miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét és Ana Trišić Babićot, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét, akik a Szent Száva-napi Bál alkalmából látogattak Magyarországra

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét és Ana Trišić Babić asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Milorad Dodik és Ana Trišić Babić a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és az Országos Szerb Önkormányzat által szervezett Szent Száva-napi Bál alkalmából látogat Magyarországra.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, Ana Trisic Babic, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnöke és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnöke (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)