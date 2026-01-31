Mráz Ágoston Sámuel szerint nem stimmelnek a Medián számai

A Nézőpont Intézet vezetője kételkedik a Medián közvéleménykutató felmérése alapján a HVG által közöt adatokban, melyben azt állították, hogy a magyarok 90, és a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson. Mráz Ágoston Sámuel szerint „egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi”.

Valami nem stimmel a Medián számaival – írta Facebook-oldalán a Nézőpont Intézet vezetője a HVG-ben publikált kutatás grafikonján szereplő adatokra reagálva. A közvéleménykutató nem, korcsoport, iskola végzettség, illetve településtípus szerint bontotta le a „Mennyire biztos abban, hogy április 12-én is az ön által támogatott pártra szavaz?” kérdésre válaszolókat

A Mandiner által is közölt bejegyzésben Mráz Ágoston Sámuel arra hívta fel a figyelmet, hogy az újságban közölt kutatás azt állítja,

a magyarok 90, és a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez azért is problémás, mert

„egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi”.

Hozzátette: ez alapján nehéz hinni a Medián számainak.

Kiemelt kép: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézõpont Intézet vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)