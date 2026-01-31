Mráz Ágoston Sámuel szerint nem stimmelnek a Medián számai

Valami nem stimmel a Medián számaival – írta Facebook-oldalán a Nézőpont Intézet vezetője a HVG-ben publikált kutatás grafikonján szereplő adatokra reagálva. A közvéleménykutató nem, korcsoport, iskola végzettség, illetve településtípus szerint bontotta le a „Mennyire biztos abban, hogy április 12-én is az ön által támogatott pártra szavaz?” kérdésre válaszolókat
A Mandiner által is közölt bejegyzésben Mráz Ágoston Sámuel arra hívta fel a figyelmet, hogy az újságban közölt kutatás azt állítja,
a magyarok 90, és a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson.
Mráz Ágoston Sámuel szerint ez azért is problémás, mert
„egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi”.
Hozzátette: ez alapján nehéz hinni a Medián számainak.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézõpont Intézet vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)