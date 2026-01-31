Magyar Péter oldalán avatkozna bele Brüsszel a magyar választásokba, állítja az ukrán sztárvlogger

Egy többmilliós követőtáborral rendelkező ukrán vlogger friss videójában arról beszél, hogy szerinte ukrán és brüsszeli háttértámogatással történhet kísérlet a magyar választások befolyásolására Magyar Péter javára.

Az egyik legismertebb ukrán vlogger, Anatolij Sarij legutóbbi, közel húszperces műsorát teljes egészében Magyarországnak szentelte – írja az Ellenpont. A videóban azt állítja: Volodimir Zelenszkij köre Magyar Péter oldalán beavatkozási kísérletet folytat a magyar választásokkal kapcsolatban, mindezt pedig szerinte brüsszeli jóváhagyás mellett.

Állítása szerint a cél az, hogy Magyarország belépjen a háborúba, és a magyar adófizetők pénzügyi terheket vállaljanak Ukrajna támogatására.

Sarij bizonyítékokra hivatkozva beszél Ceber Roland Ivanovics szerepéről, akit ügynökként említ, és Magyar Péter közeli szövetségesének nevez. A vlogger szerint Ceber közvetlen kapcsolatokkal rendelkezik az ukrán elnöki hivatallal, és tevékenysége a magyar választások befolyásolását szolgálhatja.

A műsorban elhangzik, hogy Cebernek kapcsolata van az ukrán hírszerzés vezetőjével, valamint több, nyilvánosan megosztott közös fotó és bejegyzés is utal Magyar Péterrel való szoros viszonyára. A vlogger szerint ezek a megjelenések tudatos, célzott kommunikáció részei, amelyek a magyar közvéleményt célozzák.

Szerinte Zelenszkij szándékosan élezi a konfliktust Magyarországgal, mert úgy érzi, az Európai Bizottság támogatása mögötte áll.

Ez a háttér ad számára politikai felhatalmazást arra, hogy más országok választási folyamataiba is beavatkozzon – írja az Ellenpont. A videó egyik legerősebb kijelentése szerint, ha a folyamat sikerrel jár, és Magyar Péter nyeri a választást, akkor a magyarok „fogják fizetni Kijev számláit”, sőt, akár az is megtörténhet, hogy magyar állampolgároknak a frontra kell menniük.

A vlogger ezzel összefüggésben azt mondja: a háborús részvétel és az anyagi terhek kérdésében elhangzó figyelmeztetések nem tekinthetők túlzásnak.

Kiemelt kép: hirado.hu