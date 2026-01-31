Huszonegyen lettek lottómilliomosok szombat este

Kisorsolták az ötös lottó és a Joker nyerőszámait szombat este. A sorsoláskor ezúttal senki sem találta el mind az öt nyerőszámot, így a jövő hétre a főnyeremény tovább halmozódik. Huszonegy játékosnak volt négyes találata, ők egyenként közel hárommilió forinttal gazdagodtak – tájékoztatta a Szerencsejáték Zrt. az MTI-t.

Az ötös lottó ötödik heti nyerőszámai a következők: 9 (kilenc), 25 (huszonöt), 44 (negyvennégy), 45 (negyvenöt), 55 (ötvenöt). Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 862 150 forint; 3 találatos szelvény 3048 darab, nyereményük egyenként 20 755 forint; 2 találatos szelvény 87 787 darab, nyereményük egyenként 2705 forint. Joker: 001533 2 darab Joker volt, nyereményük egyenként 17 010 910 forint.