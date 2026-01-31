Műsorújság
Huszonegyen lettek lottómilliomosok szombat este

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.31. 20:37

| Szerző: hirado.hu
Kisorsolták az ötös lottó és a Joker nyerőszámait szombat este. A sorsoláskor ezúttal senki sem találta el mind az öt nyerőszámot, így a jövő hétre a főnyeremény tovább halmozódik. Huszonegy játékosnak volt négyes találata, ők egyenként közel hárommilió forinttal gazdagodtak – tájékoztatta a Szerencsejáték Zrt. az MTI-t.

Az ötös lottó ötödik heti nyerőszámai a következők: 9 (kilenc), 25 (huszonöt), 44 (negyvennégy), 45 (negyvenöt), 55 (ötvenöt).

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 862 150 forint;

3 találatos szelvény 3048 darab, nyereményük egyenként 20 755 forint;

2 találatos szelvény 87 787 darab, nyereményük egyenként 2705 forint.

Joker: 001533

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként 17 010 910 forint.

Kiemelt kép: A szerencseszombat műsorának stúdiója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

