Huszonegyen lettek lottómilliomosok szombat este

Az ötös lottó ötödik heti nyerőszámai a következők: 9 (kilenc), 25 (huszonöt), 44 (negyvennégy), 45 (negyvenöt), 55 (ötvenöt).
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 862 150 forint;
3 találatos szelvény 3048 darab, nyereményük egyenként 20 755 forint;
2 találatos szelvény 87 787 darab, nyereményük egyenként 2705 forint.
Joker: 001533
2 darab Joker volt, nyereményük egyenként 17 010 910 forint.
Kiemelt kép: A szerencseszombat műsorának stúdiója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)