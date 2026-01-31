Műsorújság
Erősen felhős, többfelé csapadékos, hideg idővel indul a hétvége

Szerző: hirado.hu
2026.01.31. 06:31

Általában erősen felhős, borult idő várható, az északkeleti határ mentén válhat szakadozottá a felhőzet. A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás – írja a HungaroMet.
Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti tájakon élénk lesz az északkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 1 és 6 fok között valószínű.

 Túlnyomóan borult időre számíthatunk, főként északkeleten lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőtakaró. Gyenge intenzitású csapadék több helyen előfordulhat: eleinte még eső, havas eső is lehet, majd egyre inkább a gyenge havazás, hószállingózás lesz a jellemző. Az északkeleti szelet hazánk északkeleti tájain kísérhetik élénk lökések.

A minimum-hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul,

de a kevésbé felhős északkeleti részeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

