Erősen felhős, többfelé csapadékos, hideg idővel indul a hétvége

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti tájakon élénk lesz az északkeleti szél.

Túlnyomóan borult időre számíthatunk, főként északkeleten lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőtakaró. Gyenge intenzitású csapadék több helyen előfordulhat: eleinte még eső, havas eső is lehet, majd egyre inkább a gyenge havazás, hószállingózás lesz a jellemző. Az északkeleti szelet hazánk északkeleti tájain kísérhetik élénk lökések.

A minimum-hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul,

de a kevésbé felhős északkeleti részeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

Kép forrása: met.hu

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)