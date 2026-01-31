A Nemzeti Petíció támogatására buzdítottak a DPK hatvani gyűlésén

A háborúpárti erők nyomásával szembeni ellenállásra és a Nemzeti Petíció támogatására buzdították a résztvevőket szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) hatvani háborúellenes gyűlésének felszólalói. Rákay Philip azt hangsúlyozta, hogy bármilyen Magyarország-ellenes, a globalista világ embereitől érkező tervre nemet kell mondani.

Rákay Philip producer, DPK-nagykövet az eseményen a legutóbbi DPK gyűlés óta történtekről szólva felidézte: Jakab Péter a DK képviselő-jelöltjeként folytatja a „zsírpapírból parizerzabálási versenyt”. A híres „parizeus” eljutott az árpádsávos gárdamellénytől a pufajkáig – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom Jakab Péter a DK támogatásával indul Miskolcon és a környékén az országgyűlési választáson

Rákay Pilip megemlítette: a Tisza Pártból „kiugrott” egyházi munkacsoport-vezető „rendesen kitálalt” Magyar Péterről, aki erre „annyira bepöccent”, hogy megint perekkel és börtönnel kezdett fenyegetőzni. Ezek után új külpolitikai szakértőjét is bemutatta, egy újabb „globalista küldöttembert”, aki a jól ismert Bajnai és Soros-féle világból érkezik – fűzte hozzá.

Ezek után bárki komolyan gondolja, hogy „az ilyen Orbán Anita és Kapitány István-félék” nemet mondanának bármilyen Magyarország-ellenes, a globalista világ embereitől érkező tervre? – tette fel a kérdést megjegyezve: egészen biztosan nekünk kell rájuk nemet mondanunk.

A héten Magyar Péter „még a tőle megszokottól is gyomorforgatóbb, aljasabb kampányba kezdett”, hogy a cigányságot felhasználva politikai előnyt kovácsoljon – mondta, felidézve: a nemzeti kormány választási győzelme után 2011-ben partnerséget ajánlott a cigányságnak felzárkóztatásuk érdekében.

Mindannyiunk közös sikere, hogy a 2010-es 20 százalékhoz képest mára a cigányság mintegy fele dolgozik és a kormány adta vissza az önbecsülését ennek az értékes, dolgozni akaró és tudó társadalmi csoportnak – húzta alá.

Ezt nem teheti zárójelbe egyetlen rosszul sikerült, vagy kiforgatott mondat sem – jegyezte meg.

Szabó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, felidézve Hatvan több száz áldozatot követelő második világháborús bombázását, kijelentette: ez megmutatja, hová vezethet egyetlen rossz döntés, ha rossz szövetségest választva háborúba keveredik az ország.

Kiemelte: 2010 óta a térségben 11-ről 3 százalék alá esett a munkanélküliség, látványosan fejlődtek a települések, utak, közterek, intézmények, munkahelyek épültek, újultak meg. Van mit félteni és megvédeni az itt élőknek, akik egyre többen ismerik fel és utasítják el a „dumafrancikat és platószónokokat és a legújabb brüsszeli divatot hozó kesztyűbábokat”.

Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, az egri vízilabdaklub elnöke videóüzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy

soha nem volt ekkora tétje egy választásnak, mivel az ellenzék mögött olyan gazdasági erők állnak, amelyek a 90-es években egyszer már kirabolták az országot, és most a háború kiterjesztése áll érdekükben. Az Orbán-kormány az elmúlt 15 évben nagyszerűen ellenállt ezeknek a gyarmatosító támadásoknak

– tette hozzá.

Klausmann Viktor felidézve gyöngyösi polgármester-jelöltségét arról beszélt: megtapasztalta, hogy az ellenzék nem válogat az eszközökben, ha gazemberségről van szó. A háborúra utalva pedig kijelentette: édesapaként gyermekeinek is szeretné megadni azt a biztonságot, folyamatosságot és békét, amelyet ugyanúgy megérdemelnek, ahogy a mai szülők korosztálya.

Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselőjelöltje videóüzenetében rámutatott: Eger a magyar történelem tükre, arra emlékeztet mindenkit, hogy a béke olyan érték, amely mellett ki kell állni. Európa súlyos kihívásokkal néz szembe, mert Brüsszelben azt akarják, hogy hazánk finanszírozza a szomszédban dúló háborút. Ennek elfogadása belesodorná az országot a konfliktusba, ezért felelős gondolkodásra, a béke melletti következetes kiállásra, a Nemzeti Petíció támogatására kérte a közönséget.

Ugyancsak videóüzenetben beszélt Kriska Jázmin patrióta édesanya arról, hogy Hatvan az elmúlt 15 év fejlesztéseivel egy „kellemes vidéki kisvárossá” vált. A kormányzati intézkedések jelentős része a családokat és az édesanyákat segíti, nekik se mindegy, ki kapja meg az ország irányításának lehetőségét.

Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közelmúltban a Lázárinfón történtekre utalva kijelentette:

a mostani gyűlés mutatja a hevesiek igazi arcát, nem a „felbérelt, bűnözői hátterű provokátorok”. Ez a közösség békés, derűs, bizakodó, összetartó és erős.

Kassai Lajos lovasíjászt idézve aláhúzta: az őseink által követett, ma is irányt mutató három csillag: a függetlenség, a szabadság és a hit. Ezeket kell követni ma is. „Nekünk azért kell a szabadság, hogy szép dolgokat tudjunk megvalósítani” – tette hozzá. Magyarországgal ma mára a Lajtán túl, sőt, az Egyesült Államoktól Kínáig számolnak, a magyarok miniszterelnök szavának súlya van az egész világon – mondta.

A magyaroknak joguk van a békére és biztonságra, a Fidesznek pedig a győzelemre, mert az elmúlt években számtalanszor bebizonyította: a bajban csak rá lehet számítani, miközben az ellenzék el akarja venni és áruba bocsátani az ország biztonságát – mondta.

Vécsi György, a MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója videóüzenetében felidézte: az orosz-ukrán háború kitörésekor a kormány a nyugat-európai negatív példákkal ellentétben nem hagyta szétesni az energetikai hálózatot, megőrizte a magyar villamosenergia-rendszer stabilitását. Egyebek mellett arra törekedett, hogy az egykori Mátrai Erőmű mielőbb, minél nagyobb kapacitással legyen képes üzemelni, így járulva hozzá az energiabiztonsághoz – jelentette ki.

Kiemelt kép: facebook.com/rakay.philip