Tanárai mentették meg az iskolában egy hétéves kislány életét

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a minap egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik tárcsázták a segélyhívót – írták.
A mentésirányító segítségével a pedagógusok megvizsgálták a kislányt, aki már nem lélegzett, így rögtön újraélesztés kezdődött az iskolában.
Perceken belül esetkocsi és mentőorvosikocsi is érkezett a helyszínre,
majd a mentősök átvették az életmentést, ami 10 perc után sikerre vezetett és a gyermek keringése visszatért.
A gyerekek, illetve a tanárok gyors reakciójának és a mentősök összehangolt csapatmunkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
Az OMSZ a bejegyzésben mielőbbi felépülést kívánt a gyermeknek, az életmentésben résztvevőknek pedig gratulált.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: facebook.com/nasziamento)