Tanárai mentették meg az iskolában egy hétéves kislány életét

Egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett egy vidéki iskolában, a gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik megkezdték az újraélesztést.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a minap egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik tárcsázták a segélyhívót – írták.

A mentésirányító segítségével a pedagógusok megvizsgálták a kislányt, aki már nem lélegzett, így rögtön újraélesztés kezdődött az iskolában.

Perceken belül esetkocsi és mentőorvosikocsi is érkezett a helyszínre,

majd a mentősök átvették az életmentést, ami 10 perc után sikerre vezetett és a gyermek keringése visszatért.

A gyerekek, illetve a tanárok gyors reakciójának és a mentősök összehangolt csapatmunkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

Az OMSZ a bejegyzésben mielőbbi felépülést kívánt a gyermeknek, az életmentésben résztvevőknek pedig gratulált.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: facebook.com/nasziamento)