Nyíltan a rezsicsökkentés megszüntetése mellett tört lándzsát egy Tisza Párt-közeli közéleti szereplő

A Tisza Párt környezetében már nyíltan beszélnek a rezsicsökkentés megszüntetéséről. A legnagyobb videómegosztóra felkerült felvételen Tóta W. Árpád baloldali publicista nyíltan beszélt a rendszer átalakításának szükségességéről, kifejtve, hogy miért tartja fenntarthatatlannak a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét.

A rezsicsökkentés jövője került szóba annak a Kontroll.hu portálnak a YouTube csatornáján elérhető videóban, melynek felelős kiadója Magyar Márton, a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a testvére.

Az Origo a Tűzfalcsoport bejegyzésére hivatkozva számolt be arról, hogy a legnagyobb videómegosztóra felkerült felvételen Tóta W. Árpád, a Tisza Pártot támogató baloldali publicista, megmondóember nyíltan beszélt a rendszer átalakításának szükségességéről, kifejtve: miért tartja fenntarthatatlannak a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét.

„Nyilván valamennyire logikus, hogy a Tisza nem most fog beleállni abba, hogy hogyan fogjuk ezt átalakítani, de hogy ez a rezsim így nem tartható fenn, mármint a rezsicsökkentésnek ez a módszere, az azért közhely”

– fogalmazott Tóta W. Árpád a videóban.

A Tiszánál már nyíltan beszélnek a rezsicsökkentés megszüntetésérő

Mint ismert, a Magyar Péter pártjához közel álló politikusok és szakértők már több ízben kifejtették véleményüket a témáról a rezsicsökkentéssel szembeni kritikáikat megfogalmazva, a Tisza Párt elnöke például egyfajta humbugnak nevezte a magyar családok százezreinek mindennapjait megkönnyítő kormányzati intézkedést.

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője szerint „az egyik legnagyobb probléma a rezsicsökkentéssel az, hogy túl olcsóvá teszi az energiát az emberek számára, ezért véget kellene vetni a rezsicsökkentésnek”, amellyel – mint fogalmazott – „maga alatt vágja a fát az ország”.

