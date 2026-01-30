Nem talált bombát a rendőrség az ukrán nyelvű fenyegetést kapó intézményekben

A rendőrség nem talált robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt azokban az oktatási intézményekben, közintézményekben és pénzintézetekben, amelyek péntek délelőtt ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.

„A mai napon országszerte több oktatási intézményt, közintézményt és pénzintézetet ért fenyegetés” – idézték fel. Hozzáfűzték, hogy az épületek rendőri ellenőrzése, átvizsgálása mindenhol megtörtént.

Az épületekben robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak

– írták.

„Amennyiben a későbbiekben érkezik újabb fenyegetett intézménytől bejelentés, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtesszük” – tartalmazza a közlemény.

Az ORFK korábban azt írta, hogy

ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett péntek délutánig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe.

Azt megelőzően a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság számolt be arról, hogy több iskola is fenyegető e-mailt kapott a vármegyében. Tájékoztatásuk szerint a rendőrség az ügyben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Kiemelt kép: Kész-Varga Mónika rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője doorstep sajtótájékoztatót tart a 2025. január 30-án 44 iskolát ért bombariadókkal kapcsolatos nyomozás fejleményeiről a Rendőrségi Igazgatási Központ főbejárata előtt Budapesten 2025. február 1-jén (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)