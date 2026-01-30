Magyar Nemzet: Emberkereskedelem, nemi erőszak, testi sértés szerepel azoknak a bűnlajstromán, akiket a Tisza a fideszes rendezvényre vezényelt

A Magyar Nemzet szerint büntetett előéletű emberek is voltak a Lázár János gyöngyösi fórumán hangoskodó, a a tiszások által odavezényelt csoportban. A lap hozzátetette: a láthatóan szervezett akcióban Magyar Péterék aktivistái mellett rész vett Lőcsei Lajos, a Momentum roma képviselője is.

Nem marad visszhang nélkül Lázár János csütörtök délutáni gyöngyösi rendezvénye. Az építési és közlekedési miniszter Lázárinfót tartott a városban, a fórum elején azonban egy hangos csoport provokáló akcióba kezdett a tárcavezető egy korábbi, a cigánysággal kapcsolatos mondatának ürügyén – számolt be a Magyar Nemzet.

A lap szerint résztvevőket ismerő helyiek szerint korántsem jogvédő szereplők jelentek meg a fórumon, ahol több büntetett előéletű személy is részt vett. A Magyar Nemzet hozzátetette: a láthatóan szervezett akcióban Magyar Péterék aktivistái mellett rész vett Lőcsei Lajos, a Momentum roma képviselője is.

A lap arról írt, hogy a hangoskodók között volt olyan, akit emberkereskedelemmel, sikkasztással, zsarolással, zaklatással vagy testi sértéssel vádoltak meg. Azt is hozzátették, hogy egyeseket pedig szexuális erőszakkal gyanúsítottak meg egykor.

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy a fórumon a minisztert egy csepeli roma férfi is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről, amely miatt Lázár János már bocsánatot kért. A lap közölte: a tárcavezető hangsúlyozta, hogy „mindnyájan magyarok vagyunk.”

„Nincs cigány vagy nem cigány. Ebben az országban mindenki magyar” – jelentette ki a miniszter, aki megkérte a provokálókat, hogy nyugodjanak meg, és kijelentette:

Magyar Péter uszítja a cigányokat a többség ellen.

A Magyar Nemzet cikke szerint több jel is utalt arra ugyanis, hogy a bekiabálók a Tisza Párt aktivistái lehettek. A provokátorok mindössze öt percet kiabáltak a teremben, majd kimentek az épület elé, és sajtótájékoztatót tartottak – olvasható a cikkben.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatót tart a hivatalában Közlekedési infó címmel 2025. január 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)