Közzétették a magyar iskolákba érkezett bombafenyegetés ukrán nyelvű levelét

Mint arról beszámoltunk , péntek reggel Hajdú-Bihar vármegyében több iskolában is bombariadót rendeltek el, és ugyanez történt a határ túloldalán, Kárpátalján is.

Az Index közölte a levél magyar nyelvű fordítását is, ami így szól:

„Üdvözlöm, szép napot, fontos információm van az Ön számára, vegye komolyan, a biztonságról és evakuálásról van szó. Miután robbantó voltam a fegyveres erőknél, és robbanóanyagokkal dolgoztam, súlyos sérülést szenvedtem, és most a csekély juttatásaim nem elegendők még arra sem, hogy a családomat etessem. Az Ön címén ma délután bombát fogok robbantani. Az épületükben eszköz van elhelyezve, meneküljenek, nem akarom, hogy civilek sérüljenek meg. Az Ön oktatási intézménye alá van aknázva, ha nem akarják, hogy gyerekek haljanak meg, azonnal evakuáljanak, a bomba a következő címen található: (X) Én és a társaim 2026. 01. 10-től kezdődően közigazgatási épületekben, iskolákban, óvodákban és tömeges gyülekezőhelyeken körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztünk el. 2026. 01. 30–31. között különböző időpontokban a bombák időzítői aktiválódnak, és 15 percük marad elhagyni az épületet, különben meghalnak, és civil áldozatok lesznek. Ha Ön ezt az üzenetet megkapta, az azt jelenti, hogy az épületük alá van aknázva. Ha nem akarnak meghalni, azonnal távozzanak. Más címeket is aláaknáztunk, a bombák speciális konténerben vannak, szolgálati kutyákkal nem észlelhetők, a keresés értelmetlen, 10 éves tapasztalattal rendelkező robbantó vagyok, nagyon jól ismerem a szakmámat. Továbbá több céget és egy hotelt is aláaknáztunk, amelyek a ZSU katonáitól lopnak pénzt. Az Ön épülete közelében az alábbi címeken is bombák vannak elhelyezve: (X) Hogy értsék a tetteim komolyságát, elküldöm a robbanószerkezet fotóját, amely az Ön épületében van elhelyezve. Az ereje elegendő ahhoz, hogy az épület felét lerombolja. Péntek reggel bombariadó volt több Hajdú-Bihar vármegyei iskolában. Az érintett intézményeket kiürítették. A rendőrség közleménye szerint »valószínűleg« egy helyről származnak az oktatási intézményeknek küldött elektronikus levelek.”

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az iskolákat átvizsgálják, de bombát eddig sehol sem találtak.

Ukrajnában is több mint kétezer fenyegetés érkezett

Időközben az is kiderült, hogy

nemcsak a kárpátaljai iskolák kaptak bombafenyegetést Ukrajnában, hanem szinte az összes régióban hasonló fenyegetések érkeztek különféle közintézményekbe.

Ukrajna-szerte több mint 2000 bombafenyegetésről érkezett bejelentés. Az érintett régiók között szerepel többek között Kárpátalja, valamint Vinnicja, Voliny, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Ivano-Frankivszk, Kijev, Lviv, Mikolajiv, Odessza, Poltava, Rivnye, Szumi, Ternopil, Harkiv, Hmelnickij, Cserkaszi, Csernivci és Csernyihiv régiói.

Az ukrán hatóságok közleménye szerint önkormányzatok, oktatási intézmények, vállalatok, bankok, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények e-mail-címeire érkeztek fenyegetések. A hatóságok eddig a bejelentések mintegy 30 százalékát ellenőrizték, ezekben az esetekben a bombafenyegetések hamisnak bizonyultak. A többi objektum átvizsgálása jelenleg is folyamatban van – számolt be a Kárpátalja.ma.

Tavaly év elején volt példa hasonlóra

Emlékezetes, hogy 2025. januárban szintén hasonló levelet kaptak a magyar közintézmények – akkor nemcsak Hajdú-Bihart, hanem az egész országot érintette ez.

Akkor ráadásul több környező országba is érkeztek fenyegetések. Akkor a fenyegetések ukrán IP-címekről,de orosz e-mail-szolgáltatón keresztül érkeztek – bár az a levél azokhoz hasonlított, amelyeket az Iszlám Állam szokott kiküldeni.

Korábban, 2024 őszén is volt példa hasonló fenyegetésekre: azzal kapcsolatban utóbb kiderült, hogy Szlovákiába és Csehországba Kelet-Ukrajnából küldött fenyegető leveleket egy férfi, akit az ukrán hatóságok őrizetbe vettek. A cseh biztonsági szolgálat szerint az őrizetbe vett férfi tevékenykedését nagy valószínűséggel egy orosz szereplő finanszírozta.

Kiemelt kép forrása: haon.hu.