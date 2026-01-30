Fülöp Attila: Jelesre vizsgázott a szociális ellátórendszer az extrém hideg időszakban

Jelesre vizsgázott a szociális ellátórendszer az extrém hideg időszakban – hangsúlyozta a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Fülöp Attila elmondta: az elmúlt három hétben több mint négyszer annyi jelzés – összesen 2682 hívás – érkezett a diszpécserszolgálathoz, mint az elmúlt négy évben összesen a telek alatt. Ez azt jelenti, hogy extra terhelés volt a szociális intézményrendszeren – hangsúlyozta, hozzátéve:

a nehéz helyzetben példaadó összefogás valósult meg az ellátórendszerben.

Az államtitkár közölte, hogy a pénteki napon reggel nyolc órakor visszavonta az extrém hideg miatt január 7-én elrendelt vörös kód riasztást. Ez a különleges eljárás arról szól, hogy hajléktalan embereket és mindazokat, akik fűtési nehézségekkel küzdenek, bármelyik szociális intézménybe be kell fogadni – magyarázta.

„Ilyenkor egyetlen cél van: az élet védelme”

– szögezte le, megjegyezve: extrém hidegben a közterületen tartózkodás nemcsak az emberi méltóságot sérti, de életveszélyes is. Fülöp Attila köszönetet mondott minden szociális munkásnak, hatósági és kórházi dolgozónak, aki részt vett az elmúlt nehéz hetek munkáiban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az akut helyzeten túl vagyunk, a tél továbbra is tart, oda kell figyelni a segítségre szoruló emberekre. Közölte továbbá, hogy a hajléktalanellátó rendszerben országosan a férőhelyek 13 százaléka szabad, tehát

„van üres hely, igénybe kell azokat venni, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket.”

Az államtitkár kitért arra, hogy a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad.

Az egyik a rezsistop, amelynek értelmében a januári, átlagosan 30 százalékos energiatöbblet fogyasztását jóváírással kompenzálja a kormány.

A másik pedig, hogy március 15-ig kiszállítják a szociális tűzifát, amit a rendelkezésre álló készleteken túlmenően lehet igényelni az önkormányzatokon keresztül – ismertette.

Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője elmondta: a vörös kód ideje alatt megnövelték az utcai jelenlétét, új csapatokat szerveztek, önkénteseket vontak be, új szálláshelyeket nyitottak, ennek ellenére 150-200 százalékos kihasználtsággal működtek a krízisellátók. Úgy folytatta: a bejelentések, segélyhívások száma az időjárás enyhülésével csökkent, ami nem feltétlenül indokolt, mert

az esős, hűvös időjárás akár még veszélyesebb is lehet az utcán élők számára.

Szentkereszty Tamás beszámolt arról, hogy a tapasztalataik szerint a hajléktalanok egyharmada, fele a kiérkező munkatársak minden igyekezete ellenére sem hagyja el a tartózkodási helyét. Őket a helyszínen látják el a szolgálat munkatársai, takarót, élelmiszert, forró teát biztosítanak, amennyiben azt elfogadják a hajléktalan emberek – mondta, majd arra kérte a lakosságot, hogy aki bajba jutott embert lát, az bejelentés előtt kérdezze meg tőle, miben van szüksége segítségre.

Kiemelt kép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (b) a hideg idő miatt elrendelt vörös kód riasztás visszavonásáról tart sajtótájékoztatót a főváros III. kerületben, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjában 2026. január 30-án. Az államtitkár közölte, hogy ezen a napon reggel nyolc órakor visszavonta az extrém hideg miatt január 7-én elrendelt különleges eljárást (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)