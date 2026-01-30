Erősen indult a 2026-os év a nyugdíjasoknak – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt

Erősen indult a 2026-os esztendő nyugdíjas honfitársainknak: az év elején 3,6 százalékos nyugdíjemelés volt, és februárban a „rendes” nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi első heti részlete is, ez jelentős segítség a nyugdíjasoknak, a családoknak – mondta a miniszterelnök főtanácsadója a Hír Tv péntek reggeli műsorában.

Nyitrai Zsolt kiemelte: a nyugdíjasoknak ezzel együtt komoly és megérdemelt támogatást jelent a kormány azon döntése is, hogy átvállalja a 15 éve nem tapasztalt extrém hideg januári időjárás miatt a családok fűtésszámlájában jelentkező többletköltségeket.

„Szövetséget kötöttünk a nyugdíjasokkal 2010-ben, azt mondtuk, történjen bármi az országban vagy az országon kívül, mindig kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat”

– fogalmazott a főtanácsadó, hangsúlyozva, hogy ez így is történt, és így fog történni a jövőben is.

Hozzátette ugyanakkor, hogy nem mindenki gondolkodik így: a Tisza Párt a kiszivárgott tervei szerint megsarcolná a nyugdíjasokat.

„Nem is igazából értem, hogy egy közéleti erő hogyan gondolkodhat így, hiszen a több mint 2 millió magyar nyugdíjas végigdolgozta az egész életét, és joggal bízott abban, hogy azt, ami jár neki egy élet munkája után, a nyugdíj, abból már nem vesznek el”

– mondta. Hozzátette, „mi azt mondjuk, a nyugdíjakat nem csökkenteni, megsarcolni, hanem erősíteni, támogatni és emelni kell lehetőség szerint”.

Nyitrai Zsolt közölte, a Tisza által bevezetni kívánt nyugdíjadóval minden magyar nyugdíjasnak 30 ezer forinttal kevesebb pénze lenne havonta, „ezt mindenkinek érdemes lenne átgondolnia”.

A főtanácsadó kiemelte, Brüsszel már többször megfogalmazta a nyugdíjasokat is támogató rezsicsökkentés, rezsivédelem leállítását, felszólította a magyar kormányt a 13. havi nyugdíj megszüntetésére is, és a Brüsszellel jó kapcsolatot ápoló Tisza Párt valószínűleg elvenné a 13. havi nyugdíjat, ha kormányra kerülne, szakértőik legalábbis így nyilatkoztak az elmúlt időszakban.

A műsorban Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy akik banki átutalással kapják a nyugdíjukat, azoknak a nyugdíjat február 12-én, a 13. és 14 havi nyugdíjat február 13-án írják jóvá a számláján, akiknek a pénz postai úton érkezik, azoknak a három részt egy összegben, a megadott napon viszi ki a kézbesítő.

„A nyugdíjasok 2021 óta várják a február havit, mert ott azért tudjuk, egy kis többletpénz jön” – tette hozzá.

A műsorban téma volt a Gondosóra program is, amelyről Nyitrai Zsolt azt mondta,

a világon egyedülálló akciót Magyarország kormánya indította el.

Elmondta, ingyenes szolgáltatásról van szó. A Gondosórák eddig több mint 80 ezer életet mentettek meg, a programnak köszönhetően 800 ezer „hétköznapi ügyben, megkeresésben” tudtak segíteni, ezért arra biztatja a 65 év felettieket, rendeljék meg, aktiválják, töltsék fel és viseljék a Gondosórát, mert az segítséget nyújthat.

A program népszerűségét jelzi, hogy már több mint egymillióan regisztráltak, tehát minden második nyugdíjasnál ott van ez a szerkezet – fűzte hozzá.

Kusovszky Imréné azt hangoztatta, hogy a Gondosóra nemcsak az idős embereknek, hanem a családjuknak is biztonságot ad. Meg kell szokni, hogy az eszközt négy-öt naponta fel kell tölteni – jegyezte meg az Idősek Tanácsának tagja.

