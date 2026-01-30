Elbúcsúztatták Dudás Miklóst Pestszentlőrincen

Január 30-án, a pestszentlőrinci temetőben helyezték végső nyugalomra Dudás Miklós világbajnok kajakozót. A szertartáson családtagok, barátok, sporttársak és a sportági szövetség képviselői vettek részt.

A gyászszertartás délben kezdődött, a hozzátartozók már a délelőtti órákban megérkeztek a temetőbe. Dudás Miklóst urnás temetés keretében helyezték örök nyugalomra, édesapja és nagyapja mellé. Édesapja 2025 februárjában hunyt el – közölte a Bors.

A család kérésére a szertartás csendes volt. Dudás Miklós édesanyja és testvére nem mondott beszédet, a búcsúztatón a szertartásvezető tolmácsolta a család gondolatait. Egy korábbi sporttárs személyes hangvételű megemlékezéssel idézte fel a kajakozó pályafutását és emberi kvalitásait.

Dudás Miklós párja, Szigligeti Ivett búcsúüzenetét szintén a szertartásvezető olvasta fel. A megemlékezésben a család iránti elkötelezettségét és édesapai szerepét emelték ki.

A temetésen részt vettek a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetői, valamint több korábbi sporttárs és közéleti szereplő is. A jelenlévők virágokkal és koszorúkkal rótták le tiszteletüket a sportoló emléke előtt.

Dudás Miklós 34 éves korában hunyt el. Halála a sportágat és a közvéleményt egyaránt megrázta.

Kiemelt kép: Dudás Miklós (Fotó: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)