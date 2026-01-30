Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Buszbaleset történt Orosházánál: 15 utas kötött ki az árokban, többen megsérültek – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.01.30. 10:47

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Tizenöt utassal árokba hajtott egy busz hajnalban Orosháza mellett – számolt be a vármegyei hírportál, a beol.hu.

A lap szerint

 az autóbusz – amely munkásokat szállított – Orosháza és Nagyszénás között, a 4404-es út 33-as kilométerénél hajtott árokba.

A buszon tizenöt ember utazott, a baleset helyszínére az orosházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság két gépjárműfecskendője és a pályaszer is kivonult. A helyszínről később egy videót is közöltek:

A járaton utazók közül a mentőszolgálat tájékoztatása szerint nyolc embert vittek könnyű sérülésekkel kórházba. Azok számára, akik el tudták hagyni a baleset helyszínét, egy helyközi autóbuszt biztosítottak.

A helyszínelés ideje alatt a forgalom félpályán haladt.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Youtube/beol.hu.

balesetbuszbalesetközlekedés Orosháza

Ajánljuk még

 