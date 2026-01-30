Buszbaleset történt Orosházánál: 15 utas kötött ki az árokban, többen megsérültek – VIDEÓ

Tizenöt utassal árokba hajtott egy busz hajnalban Orosháza mellett – számolt be a vármegyei hírportál, a beol.hu.

A lap szerint

az autóbusz – amely munkásokat szállított – Orosháza és Nagyszénás között, a 4404-es út 33-as kilométerénél hajtott árokba.

A buszon tizenöt ember utazott, a baleset helyszínére az orosházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság két gépjárműfecskendője és a pályaszer is kivonult. A helyszínről később egy videót is közöltek:

A járaton utazók közül a mentőszolgálat tájékoztatása szerint nyolc embert vittek könnyű sérülésekkel kórházba. Azok számára, akik el tudták hagyni a baleset helyszínét, egy helyközi autóbuszt biztosítottak.

A helyszínelés ideje alatt a forgalom félpályán haladt.

