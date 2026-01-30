Ború, pára, hideg: lassan télies fordulat jön

Általában erősen felhős, borult, helyenként párás idő várható több helyen – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű. Késő estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Általában erősen felhős, borult, helyenként párás idő várható több helyen – legkisebb eséllyel a nyugati és az északkeleti határvidéken – gyenge csapadékkal. Jellemzően eső valószínű, de néhol az Észak-Dunántúlon napközben is előfordulhat havas eső, a Dunántúli-középhegységben kisebb havazás.

Forrás: HungaroMet

A késő délutáni óráktól kezdve a Dunántúlon és a középső területeken – egyre délebbre is – havas esőbe válhat a csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében élénk marad az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű. Késő estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Estefelé is általában erősen felhős vagy borult, párás marad az idő, helyenként köd is képződhet. Nagyobb területen számíthatunk gyenge csapadékra – legkisebb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten. Észak felől egyre többfelé havas esőbe, a magasabban fekvő helyeken gyenge havazásba válhat a csapadék.

Forrás: HungaroMet

Általában gyenge lesz a légmozgás, de a Zemplén térségében továbbra is élénk maradhat az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 0 fok körül alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)