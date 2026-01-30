Az államtitkár bejelentette, 2,8 százalékra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik pénzintézet

Fokozódik a bankok közötti verseny az otthon startos fiatalokért: az egyik nagy bankban már 2,8 százalék az új kamat, és érkeznek a további kedvezmények is – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós bejegyzésében jelezte, hogy az alacsonyabb kamattal akár másfél millió forinttal több maradhat a fiatalok zsebében egy 25 éves szerződés esetén.

Közlése szerint tavaly ősszel már számítani lehetett arra, hogy

„2026-ban a verseny tovább fokozódik majd a bankok között az otthon startos fiatalokért”,

ezzel összhangban pedig az egyik pénzintézetnél „már a 2,8 százalék az új 3” és „érkeznek a további kedvezmények is” – írta.

Szerinte tavasszal új verseny bontakozhat ki a bankok között, hiszen sok fiatal a következő hónapokban fog szerződést kötni az újonnan induló lakásfejlesztések valamelyikére, „sok tízezer közszférában dolgozó fiatal pedig az egymillió forintos otthontámogatást felhasználhatja majd, a fegyveres szerveknél szolgálók pedig a hathavi fegyverpénzt is beforgathatják lakásvásárlásra” – emelte ki.

„Jó okuk lesz tehát a bankoknak, hogy további kedvezményeket adjanak, indulhat a kamatvágás! 2026 az első lakásvásárlók és a fiatalok éve lesz!”

– írta bejegyzésében a a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)