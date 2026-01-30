Akár 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen a bankautomatákból vasárnaptól

Hiába tiltakoztak ellene a bankok, decemberben megjelent a Magyar Közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli az igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát. A kormány az utóbbi egy-két évben sorra hozott olyan döntéseket, amelyek a készpénz reneszánszát hozhatják el.

Február 1-jétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi határ. A havonta legfeljebb két alkalommal igénybe vehető lehetőséget bármelyik lakossági ügyfél kérheti egy bankszámlájához – írja az Index.

Azoknak az ügyfeleknek automatikusan duplájára emelkedik az értékhatár, akik már eddig is kérték a 150 ezer forintig érvényes ingyenes készpénzfelvételt, akik viszont korábban nem nyilatkoztak, most megtehetik.

Ha valaki a nyilatkozatot a tárgyhónap 20-áig megteszi, a kedvezmény a következő hónap első napjától lesz érvényes. Érdemes tudni, hogy hiába van több bankszámlánk is, csak egy fizetési számlán lehet igénybe venni ügyfelenként az ingyenes készpénzfelvételt a 300 ezres határig.

A bankoknak mindezen túl a rendelet szerint 300 ezer forintra kell növelniük az ATM-ekből egy készpénzfelvételi alkalommal felvehető összeg értékét is.

Ez azért fontos, hogy a bankok ne tudják alacsonyabb egy alkalomra szóló limittel kikerülni, hogy az ügyfél egy tranzakció során felvegye a A kormány az utóbbi egy-két évben sorra hozott olyan döntéseket, amelyek a készpénz reneszánszát hozhatják el a digitális fizetések korszakában: alkotmányba foglalták a készpénzes fizetés lehetőségét, az MNB ATM-telepítési szabályokat írt elő, majd idén tavasszal arra is kötelezték a bankokat, hogy minden településre helyezzenek el legalább egy ATM-et.

A Magyar Bankszövetség élesen bírálta a tervezett lépést. Szerintük a probléma gyökere a 0,9 százalékos tranzakciós illeték, amely minden bankautomatás készpénzfelvételt terhel. A közleményük arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi adózási környezetben a javaslat valójában újabb terhet ró a bankokra.

