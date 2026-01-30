A választási küzdelem kulcstémája az energiabiztonság lehet, Orbán Anitával a Bajnai-kör tagja lépett be a kampányba – megjelent a Mesterterv legújabb adása

Orbán Anitával a Bajnai-kör újabb tagja lépett be a kampányba – hangzott el a Mesterterv friss adásában, amelyben szó esett a háttérben mozgó hálózatokról, régi-új politikai szereplőkről, és arról is, ki irányítja valójában a folyamatokat a színfalak mögött.

A Mesterterv című podcast legfrissebb részében Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemezték a magyar belpolitika legfontosabb eseményeit.

A Mandiner közéleti műsorában Magyar Péter hibája mellett az is terítékre került, hogy a résztvevők szerint

Zelenszkij a Tisza oldalán beszállt a magyar választási kampányba.

A pénteki adásban többek között arra is keresték a választ, hogy mit üzen a Tisza Párt legújabb igazolása, Orbán Anita feltűnése a kampányban? Véletlen névválasztásról van szó, vagy tudatos politikai szimbólumról, amikor egy újabb „Orbán” lép színre az ellenzéki oldalon?

A Mesterterv résztvevői szerint ez a kérdés messze túlmutat a személyen, és energia-, valamint szuverenitáspolitikai tétje van. Az elemzők úgy vélték, a Tisza ezzel a lépéssel a kormányzóképességét kívánja demonstrálni, ám ezzel együtt a legkockázatosabb témák is megjelennek a kampányban, így Ukrajna, a NATO és a rezsicsökkentés ügye mellett az LNG, valamint a globális érdekek is.

Az elemzők szerint felmerül a gyanú, hogy

a választási küzdelem valódi kulcstémája nem ideológia, hanem az energia ára és biztonsága lesz.

A beszélgetés során szó esett a háttérben mozgó hálózatokról, régi-új politikai szereplőkről, és arról is, ki irányítja valójában a folyamatokat a színfalak mögött.

